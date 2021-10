โพลกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

“โพล” (Poll) หรือ การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion Poll) เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึก ต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคม ณ เวลานั้น ซึ่งโดยทั่วไปการทำโพล หรือการสำรวจความคิดเห็นนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการการสุ่ม โดยอาศัยกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้โพลหรือการสำรวจนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้หลักการกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการวิธีการในการทำโพล มีทั้งการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม การเลือกกลุ่มตัวอย่างการเลือกกพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขนาดหรือจำนวนของกลุ่มอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมมูล หรือที่เรียกว่า “การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง”โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ หรือการทำโพลนั้นถึงแม้จะนำกระบวนการขั้นตอนการวิจัยมาใช้ แต่ก็ไม่ถือเป็นการวิจัย เพราะยังขาดองค์ประกอบ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยอีกมาก แต่ถ้าจะนำผลการสำรวจ หรือผลที่ได้จากโพลนั้นไปต่อยอด สร้างมูลค่า ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัย หรือนำไปใช้อ้างอิงในการวิจัยก็อาจทำได้เมื่อ “โพล” ไม่ใช่ “การวิจัย” จะเกี่ยวข้องกับ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethics in Human Research) หรือไม่ มีสิ่งที่ต้องคำนึง หรือต้องระมัดระวังอะไรบ้าง ในเมื่อ “โพล” เก็บรวบรวมข้อมูลจากมนุษย์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการดำเนินงาน ในเมื่อรู้จัก “โพล” แล้วก็ต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics in Human Research) ถือเป็นหลักจริยธรรมทั่วไป (Ethical Principles) ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัย (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง) ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ คือ หลักการเคารพในความเป็นมนุษย์ (Respect for Person) หลักคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษ (Beneficence and Non-Maleficence) และหลักความยุติธรรม (Justice)ดังนั้นในการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ หรือทางพฤติกรรมศาสตร์ การทำวิจัยในมนุษย์ หรือการทำวิจัยในสัตว์ และอาจรวมไปถึงการทำวิจัยใด ๆ ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการทำวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีประกาศแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส่วนหนึ่งระบุว่า โครงการวิจัยที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน โดยหนึ่งในนั้น คือ โครงการวิจัยที่ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์หรือสังเกตผู้รับการวิจัยซึ่งมิได้กระทำต่อหรือมีผลต่อรางกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง สุขภาพหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โครงการวิจัยซึ่งมีการสังเกตพฤติกรรมในชุมชนหรือในสังคมเป็นการทั่วไปโดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแม้ว่าการทำโพลจะไม่ใช่การวิจัย และไม่เข้าข่ายการควบคุมจริยธรรมการวิจัย แต่การทำโพล การรวบรวมความคิดเห็นก็ยังต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรม การให้เกียรติ การเคารพผู้ให้ข้อมูล ไม่เก็บ และเผยแพร่ข้อมูลที่จะส่งผลถึงผู้ให้ข้อมูล ที่จะนำไปสู่ผลกระทบทางด้านร่างกาย หรือจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อม และรวมไปถึงการเผยแพร่ผลโพลที่ไม่บิดเบือนความคิดเห็นถึงจะบอกได้ว่าเป็น “โพลมีจริยธรรม”