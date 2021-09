4 ปี อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ต่อยอดการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น Learning City แห่งยูเนสโก

4 ปี อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ TK Square Korat เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย เด็กด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมเติมทักษะแบบต่อเนื่องผ่าน 4 โครงการใหญ่ ทั้งโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour) โครงการศิลปะร่วมสมัย และโครงการเสริมทักษะด้าน ICT ทำให้วันนี้มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 500,000 คน ตั้งเป้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นระบบอย่างครอบคลุมเท่าเทียมทั่วถึง ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชาวโคราช ปักธงส่งเมืองโคราชขึ้นเป็น Korat Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ตามนโยบายการจัดสรรพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นและแสดงตัวตนของเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ “TK Park” กล่าวว่า “TK Park มุ่งมั่นสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชน หรือ People Space เพื่อเชื่อมโยง และเชื่อมต่อการเรียนรู้ของผู้คนไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ รวมกว่า 300 แห่ง หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา คือ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ TK Square Korat ที่เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2560 ตามนโยบายการจัดสรรพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นและแสดงตัวตนของเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง รวมถึงพยายามผลักดันให้ TK Square Korat ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก หรือ Global Network of Learning Cities โดยสนับสนุนด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและส่งข้อมูลให้เครือข่ายในแต่ละจังหวัดซึ่งมีหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขึ้น และสนับสนุนนวัตกรรมจากส่วนกลาง ทั้งแอปพลิเคชัน หนังสือเสียง เพื่อช่วยให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่ง และยังกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ”ด้าน นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า “เทศบาลนครนครราชสีมา มีเป้าหมายมุ่งเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้แบบมีคุณภาพอย่างทั่วถึง กระตุ้นและยกระดับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นที่ตัวบุคคล ทั้งในแง่ทัศนคติ ทักษะ ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้รักและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใน 4 ปีที่ผ่านมา TK Square Korat ได้รับความนิยมมีผู้เข้ารับบริการแล้วมากถึง 506,732 คน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปแล้วกว่า 977 กิจกรรม และยังเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้ามาทัศนศึกษาดูงานแล้วกว่า 21,908 คน แม้จะมีพื้นที่จำกัดเพียง 942 ตารางเมตร แต่มีผู้สนใจเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจึงมีแผนขยายพื้นที่บริการเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ TK Square Korat & TK Sport Club เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนภูมิรักษ์ 2 ซึ่งจะให้บริการห้องสมุดมีชีวิตในชั้น 1 และพื้นที่ออกกำลังแบบ Fitness Center บนชั้น 2 ของอาคาร โดยบริเวณด้านหน้าอาคารเป็นลานกีฬา สนามวิ่งออกกำลังกาย นันทนาการ ลานศิลปะ วัฒนธรรม เวทีอเนกประสงค์ พร้อมมีแผนเตรียมจัดโครงการต่อเนื่องอีก 20 โครงการ ทั้งโครงการด้านส่งเสริมการอ่าน และโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ฯลฯ มีการเพิ่มหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยตามความต้องการใช้งาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ให้กับประชาชนทุกวัย เพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม Art Gallery and Exhibition เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการหรือผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ และเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงศิลปะในแขนงต่างๆ และยังช่วยอนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนอีกด้วยในช่วงที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 TK Square Korat ได้ปรับกิจกรรมไปสู่รูปแบบออนไลน์ทั้งการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของ TK Square Korat การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่คลิปทางช่อง Youtube รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ทั้งรูปแบบการประกวด เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย ประกวดเขียนเรียงความ แบบการเวิร์กชอปออนไลน์ เชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตการปั้นดินน้ำมัน และการระบายสีปูนปลาสเตอร์ โดย TK Square Korat จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ ก่อนวันจัดกิจกรรม เวิร์กชอปทำอาหารผัดหมี่โคราช สอนการใช้งานแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ รวมถึงการฝึกอบรมอีกหลายโครงการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวโคราช ซึ่งผมและคณะทำงานมั่นใจว่า เมืองโคราชจะผ่านการรับรองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแน่นอน” นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวทิ้งท้ายโดย แตงโม -นางสาว สิริพิรญาณ์ ช่วงเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ใช้บริการ TK Square Korat กล่าวว่า “เป็นสมาชิกของ TK ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเลยค่ะ ช่วงนั้นเรียนมัธยมปลายชอบเข้าไปอ่านหนังสือหลังเลิกเรียน ไปใช้ตลอดยิ่งช่วงใกล้สอบเลือกหนังสือแบบฝึกหัดที่มีบริการอยู่มาฝึกทำข้อสอบได้เยอะมาก ที่นี่หนังสือเยอะมากจริงๆ หรือบางทีก็ไปใช้โซนคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงานได้อีกด้วย สำหรับตัวเองรู้สึกชอบมากๆ อยากให้มี TK Park อีกหลายๆ ที่ เพราะทำให้คนที่อยากอ่านหนังสือ หรืออยากทำกิจกรรมมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในสถานที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่อความรู้สึกอยากเรียนรู้ ทำให้เราแอคทีฟ ยิ่งหลังเลิกเรียนเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องรอผู้ปกครองมารับ หรือรอรถรับส่งสามารถมาทำการบ้าน อ่านหนังสือ ได้อย่างปลอดภัยเป็นการปลูกฝังน้องๆ เรื่องการเรียนรู้ได้ไปในตัว ที่สำคัญทาง TK Square Korat มีกิจกรรมที่น่าเรียนรู้ตลอดเวลาแม้ ในช่วงล็อคดาวน์ก็ได้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในกิจกรรมทายปริศนาสนุกดี และได้รับรางวัลถึง 2 ครั้งแล้วด้วย”ปัจจุบันสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด เปิดบริการแล้ว จำนวน 29 แห่ง ใน 22 จังหวัด นอกเหนือจากอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัดแล้ว TK Park ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีหลายแห่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน รวมกว่า 300 แห่ง เช่น ศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล 200 แห่ง ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน รวม 76 แห่งใน 76 จังหวัด และห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร 20 แห่งข้อมูลเพิ่มเติมองค์การยูเนสโก เล็งเห็นว่าท้องถิ่นมีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนในเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดตั้งเครือข่ายระดับโลก Learning Cities หรือเมืองแห่งการเรียนรู้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอยู่ 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แต่ละเมืองล้วนส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ ทุกวัย ผ่านการร่วมมือจากองค์กรที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ TK Park หลายแห่ง ร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันแต่ละเมืองให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่ง Learning Cities หรือเมืองแห่งการเรียนรู้ คือ เมืองที่มีการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกคนและทุกระดับ โดยมีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้มีทั้งหมด 229 เมือง จาก 64 ประเทศ