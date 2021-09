กรุงเทพฯ เมืองแห่งการ Workation ครองใจชาวต่างชาติ เหมาะกับการทำงาน-พักผ่อนที่สุดในโลก 2021

วันนี้ (6 ก.ย.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมือง Workation เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก (The Best Citities for a Workation 2021) โดยเว็บไซต์ Holidu.co.uk ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการค้นหาสถานที่พักผ่อนของประเทศอังกฤษ จัดอันดับ150 เมืองสำหรับการทำงานและพักผ่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานและประสงค์จะพักผ่อนในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าเช่ารายเดือนของที่พัก ค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงานไปจนถึงค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวัน ความเร็วของสัญญาณ Wifi กิจกรรมที่น่าสนใจ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้ง BestCities.org และ Tripadvisor.co.uk ผลการรวมคะแนนปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 1 เมืองสำหรับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก ตามมาด้วย อันดับ 2 กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย อันดับ 3 กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส อันดับ 4 เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน อันดับ 5 กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ร่วมกับกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา อันดับ 7 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย อันดับ 8 กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี อันดับ 9 กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย และอันดับ 10 เมืองภูเก็ต ประเทศไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่กรุงเทพมหานครยังสามารถเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติได้อีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ทั่วโลกยังประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลให้ผู้คนต้องปรับวิถีชีวิตในการทำงานใหม่ โดยส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนมาใช้การทำงานแบบ Work from Home รวมถึงได้มีการปรับรูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ต้องสามารถผสมผสานกับการทำงานได้อย่างลงตัว ทั้งนี้สาเหตุที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ ตลาดน้ำ รวมถึง Street Food ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครมายาวนาน ประกอบประชาชนมีน้ำใจ สามารถพูดภาษาต่างประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี รวมถึงอัตราค่าครองชีพยังถูกกว่าหลายประเทศ ทั้งนี้เชื่อว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น หรือภาครัฐมีการปรับมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จะทำให้กรุงเทพฯเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอีกครั้ง