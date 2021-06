แจง ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ คืนเงินผู้ปกครองแล้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ ค่าวารสารโรงเรียน ค่าตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งๆ ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ว่า จากการตรวจสอบทราบว่าเอกสารที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งหลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมก็ได้ปรับมาตรการและมีการคืนเงินไปหลายรายการแล้ว“ทราบว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ปรับมาตรการและการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. เสริม Virtual Schoo โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2. งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ และ 3. คืนค่าเสื้อกีฬาสี (เสื้อ TO BE NUMBER ONE) กรณีนักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความประสงค์ต้องการสั่งซื้อไปแล้ว” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณและชื่นชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าใจและเห็นใจผู้ปกครอง โดยคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้นักเรียน หรือ ดำเนินการในมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019