“นนทบุรี” เผยไทม์ไลน์ผู้ติดโควิดรายใหม่ 96 ราย

วันนี้ (14 เม.ย. 64) เพจศูนย์ข้อมูล covid-19 นนทบุรี ได้โพสต์สรุปย่อผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี จำนวน 96 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงค่า CT (Cycle Threshold)- ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า- ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า1. เคส 512 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ว่างงาน ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 16.26 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 22. เคส 513 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ว่างงาน ไปร้านฟ้าปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 20.62 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 23. เคส 514 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางไผ่ อาชีพ นักร้อง ร้านนัวเนีย ทองหล่อ ไม่มีอาการ CT= 16.84 อยู่ระยอง กำลังเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรี4. เคส 515 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT 18.03 = นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 25. เคส 516 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ข้าราชการ กรมอนามัย / DJ. ร้าน Dolla Bangkok มีอาการ CT = 19.97 นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า6. เคส 517 อายุ 43 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 25.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 27. เคส 518 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย อาชีพ ร้านถ่ายรูป สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.09 นอนศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี8. เคส 519 อายุ 41 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางรักพัฒนา อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 18.03 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 29. เคส 520 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 15.93 นอนโรงพยาบาลวิภาวดี10. เคส 521 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 211. เคส 522 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ นักดนตรี ร้านซุปเปอร์ฮิต กทม./ ร้านเสวนา รัชโยธิน/ ร้าน ซิงค์ รังสิต มีอาการ CT = 19.87 นอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ12. เคส 523 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ ข้าราชการตำรวจ ไป Dubai Luxury Club ไม่มีอาการ CT = 21.36 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี13. เคส 524 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 28.60 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ14. เคส 525 อายุ 15 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 27.63 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 115. เคส 526 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 22.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 216. เคส 527 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 32.96 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี17. เคส 528 อายุ 33 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 29.75 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ18. เคส 529 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.75 นอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์19. เคส 530 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.50 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 220. เคส 531 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 37.13 นอนสถาบันโรคทรวงอก21. เคส 532 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.29 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ22. เคส 533 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ นักศึกษา ไม่ทราบสาเหตุมีอาการ CT = 17.76 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ23. เคส 534 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 14.73 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 224. เคส 535 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ แม่บ้าน สัมผัสผู้ติดเชื้อมมีอาการ CT = 25.18 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 225. เคส 536 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขนุน อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.08 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี26. เคส 537 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.55 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 227. เคส 538 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ ช่างซ่อมรถ ไปร้าน For Fun Club ประชานิเวศน์ 1 มีอาการ CT = 24.22 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 228. เคส 539 อายุ 47 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.36 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 229. เคส 540 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ DJ ร้านชายคาพักกาย ลาดพร้าวไม่มีอาการ CT = 22.21 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 230. เคส 541 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 21.61 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 131. เคส 542 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 33.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 232. เคส 543 อายุ 56 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 31.80 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 233. เคส 544 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ – ไม่ทราบสาเหตุไม่มีอาการ CT = 22.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 234. เคส 545 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้านชงเจริญ มีอาการ CT = 18.57 นอนโรงพยาบาลโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ35. เคส 546 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.86 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ36. เคส 547 อายุ 55 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักใหญ่ อาชีพ ค้าขาย ไปตลาดบางแคไม่มีอาการ CT = 35.76 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี37. เคส 548 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง อาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ ไปร้าน The Cassette Bar เอกมัย มีอาการ CT = 20.54 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี38. เคส 549 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 25.73 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี39. เคส 550 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางสีทอง อาชีพ - ไปเที่ยวร้าน The Cassette Bar เอกมัยมีอาการ CT = 16.84 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี40. เคส 551 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 16.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 241. เคส 552 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 18.41 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 242. เคส 553 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ ลูกจ้างร้านคิวชูจังการะ ทองหล่อ ไปเที่ยว เอกมัย ทองหล่อมีอาการ CT = 15.88 นอนโรงพยาบาลโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ43. เคส 554 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.5744. เคส 555 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22 นอนโรงพยาบาลเอกชัย45. เคส 556 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ บาร์เทนเนอร์ ร้านดิกบาร์ ข้าวสารมีอาการ CT = 21.60 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี46. เคส 557 อายุ 1 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ในปกครอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ (บิดา)มีอาการ CT = 15.15 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี47. เคส 558 อายุ 30 ปี เพศหญิง (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์ อาชีพ รับจ้าง พี่เลี้ยงเด็ก สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 21.13 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 248. เคส 559 อายุ 36 ปี เพศชาย (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์ อาชีพ รับจ้าง (ขับรถ) สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 28.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 249. เคส 560 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้ามีอาการ CT = 18.65 นอนโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง50. เคส 561 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 16.16 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 251. เคส 562 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ นักทำเพลง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 19.24 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 252. เคส 563 อายุ 61 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ ขายของ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 253. เคส 564 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ขายของออนไลน์ ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้ามีอาการ CT = 19.64 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ54. เคส 565 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง อาชีพ พนักงานธนาคาร CIMB สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 18.00 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 255. เคส 566 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 256. เคส 567 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไปสถานบันเทิงรัชดามีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี57. เคส 568 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 19.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 258. เคส 569 อายุ 13 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง อาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.2659. เคส 570 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.37 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 260. เคส 571 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.35 นอนโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต61. เคส 572 อายุ 35 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 29.48 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 262. เคส 573 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 14.98 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ63. เคส 574 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ พนักงานต้อนรับ ทำงานร้าน Dubai รัชดามีอาการ CT = 22.92 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 264. เคส 575 อายุ 37 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.12 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 265. เคส 576 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ นักข่าว สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 166. เคส 577 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ นักดนตรี/นักร้อง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 16.40 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 267. เคส 578 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 30.19 นอนสถาบันโรคทรวงอก68. เคส 579 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 269. เคส 580 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.วัดชลอ อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ร้าน Demo ผับ ทองหล่อ มีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี70. เคส 308 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 171. เคส 370 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ พนักงานรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 34.73 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 172. เคส 382 อายุ 45 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะแถวดินแดง มีอาการ CT = 17.4673. เคส 373 อายุ 29 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 27.45 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 174. เคส 387 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 15.4575. เคส 409 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ พนักงานสถานบันเทิง กทม.มีอาการ CT = 17.5276. เคส 412 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ อิสระ สถานบันเทิงใน กทม.มีอาการ CT = 12.3877. เคส 416 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง78. เคส 417 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.14 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง79. เคส 420 อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 12.3380. เคส 428 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.3881. เคส 429 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 33.34 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี82. เคส 430 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.76 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี83. เคส 431 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 17.2884. เคส 432 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 31.0485. เคส 433 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย ไปเที่ยว The Moon Bar ไม่มีอาการ CT = 32.08 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี86. เคส 436 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 32.0087. เคส 437 อายุ 51 ปี )เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวเอกมัย เบียร์เฮาส์ มีอาการ CT = 15.1088. เคส 438 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ ว่างงาน ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์ มีอาการ CT = 14.3889. เคส 439 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.8390. เคส 442 อาย 34 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด ไปเที่ยว Top One ไม่มีอาการ CT 15.78 = นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี91. เคส 443 อายุ 30 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ พนักงานบริษัท ไปงานเลี้ยงที่รีสอร์ต อ.ไทรน้อย มีอาการ CT = 18.72 นอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์92. เคส 444 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT 20.3893. เคส 446 อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 19.14 นอนโรงพยาบาลแพทย์รังสิต94. เคส 447 อายุ 38 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 24.01 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี95. เคส 451อายุ 40 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.เสาบางหิน อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 18.36 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี96. เคส 457 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ แม่บ้าน ไปคาราโอเกะที่นครสวรรค์ มีอาการ CT = 13.68 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2