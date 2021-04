นนทบุรี เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 13 คน ยอดสะสม 340 ราย

วันที่ 10 เม.ย. ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยัน 30 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 340 คน รักษาหายแล้ว 200 คน อยู่ในโรงพยาบาล 140 คนส่วน timeline ผู้ป่วย 13 ราย (วันที่ 10 เมษายน 2564)ผู้ป่วย 311 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพ นักศึกษา ไปสถานบันเทิงรัชดา มีอาการ CT = 19.66 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 312 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ รับจ้าง ไป the moon bar ไม่มีอาการ CT = 15.67 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 314 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ ค้าขาย ไปเที่ยว Top one และ เดอะคริสตัล มีอาการ CT = 13.94 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 315 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ อาชีพ พนักงานบริษัท ไม่ทราบสาเหตุ ไม่ได้เดินทางไปไหน มีอาการ CT = 19.31 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรีผู้ป่วย 318 อายุ 49 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 23.06 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 319 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ ไม่มีอาการ CT = 34.25 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 320 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช มีอาการ CT = 17.61 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 321 อายุ 42 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ นักวิชาการโสตศึกษา สถาบันสิรินธร ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ไม่มีอาการ CT = 27.83 นอนสถาบันโรคทรวงอกผู้ป่วย 323 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 16.52 นอนโรงพยาบาลศิริราชผู้ป่วย 327 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ การไฟฟ้า สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ไม่มีอาการ CT = 21.10 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 333 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ นักออกแบบ Amarin TV ไปคริสตัลผับ ไม่มีอาการ CT = 20.19 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 313 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ รับจ้าง ไป TOP ONE รัชดา 18 มีอาการ CT = 20.71 นอนโรงพยาบาลบางบัวทองผู้ป่วย 317 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ Entertain ลูกค้า สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ CT = 21.91 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง