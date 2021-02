สธ.แนะเซ็กซ์ปลอดภัยช่วงโควิด บอกรักด้วยวิธีไม่สัมผัส หรือเลือกใช้วิธีช่วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก โดยมีการแสดงความรักด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการมอบของขวัญแทนใจ เช่น ดอกกุหลาบ ช็อกโกแลต เป็นต้น นอกจากนี้ อาจมีวัยรุ่นบางส่วนตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ทำให้เกิดปัญหาท้องไม่พร้อมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาได้สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยในปี 2562 พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญ มีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ หนองใน ซิฟิลิส หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง ซึ่งโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ คือ โรคหนองใน 14.8 และโรคซิฟิลิส 13.2 โดยข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรค ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่า กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญสูงถึง 124.4 ต่อประชากรแสนคน และหากแยกรายโรคพบว่า มีอัตราป่วยด้วยโรคหนองในสูงถึง 69.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ซิฟิลิส 41.4 ต่อประชากรแสนคน นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่า และอาจเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ป้องกันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้คู่รักเลือกใช้วิธีแสดงความรัก โดยเว้นระยะห่างระหว่างกันและลดการออกนอกบ้าน เช่น ส่งของขวัญให้กัน บอกรักผ่านวิดีโอคอล เป็นต้น หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ขอให้ใช้มาตรการดังกล่าวควบคู่กับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี โดยตระหนักถึงการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัย และใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ตามแนวคิด “New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” ดังนี้ 1. Safe SEX is No SEX วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่สุด คือ การไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือเลือกใช้วิธีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในที่ส่วนตัว และลดการสัมผัสระหว่างกัน เพื่อปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. One Love รักเดียวใจเดียวและมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักที่อยู่ร่วมกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกช่องทาง และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่พึ่งรู้จัก หรือคนที่ไม่รู้สถานะการติดเชื้อ 3. Testing Together หากมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจทันที ไม่ควรซื้อยากินเอง พร้อมทั้งชวนคู่ไปตรวจและงดการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการดูแลรักษา 4. Start Condom Safe your SEX พกอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมตลอดเวลา เช่น ถุงยางอนามัย 5. New Normal New Safe SEX ชีวิตวิถีใหม่ โดยการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด-19 จากการใช้ชีวิตประจำวัน และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่อาคารบางรัก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียด โทร. 081-875-9904 ทั้งนี้ ได้สนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/das พร้อมร่วมกิจกรรมออนไลน์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลได้ที่ Facebook Fanpage : Safe SEX Story เล่าเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3291