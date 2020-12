โอกาสทองของคนดนตรี! THE POWER BAND เวทีประกวดดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

จากความสำเร็จอย่างงดงามของโครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ (TIWSC) ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บัดนี้ก็ถึงเวลาอีกวาระแล้วที่คนดนตรีจะได้มีโอกาสมาประชันแข่งขันความสามารถกันอีกครั้งบนเวที THE POWER BAND ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 680,000 บาท งานนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด และสามารถส่งผลงานให้กรรมการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564จากแนวคิดของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดโครงการนี้ว่า ต้องการให้เป็นเวทีดนตรีคุณภาพที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนและคนไทยได้แสดงพลังอย่างสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันให้คนไทยกล้าคิดและกล้าแสดงพลังทางด้านดนตรีของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ในแง่ของโอกาส ซีอีโอแห่งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มองว่า THE POWER BAND จะเป็นเวทีที่ทำให้น้อง ๆ เยาวชนคนไทยของเราได้แสดงศักยภาพ เป็นการผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปได้ในอนาคตแน่นอนว่า การแข่งขันย่อมต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้ แต่นั่นหาใช่สาระสำคัญทั้งหมดของการประกวด และสำหรับมองว่า ประโยชน์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ มีมากกว่านั้น“สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ น้อง ๆ เยาวชนคนไทยได้มีเวทีเพื่อให้เขาเข้าไปมีความอินกับดนตรี เป็นการจุดประกายให้เขาอยากเข้าไปสู่แวดวงนี้ แล้วเขาก็จะไปพัฒนาตัวเองต่อไป และอีกอย่าง การที่มีชาวต่างชาติเข้ามาแข่งด้วย น้อง ๆ เยาวชนเหล่านี้เขาก็ได้ไปเชื่อมสัมพันธไมตรี ได้มิตรภาพกลับมา ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ได้แลกเปลี่ยนวิธีการฝึกซ้อม นี่คืออีกหนึ่งคุณค่าของการเข้ามาสู่เวทีนี้ครับ” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวย้ำด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่นคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวด้วยความรู้สึกยินดีในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดดนตรี THE POWER BAND ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ อีกครั้ง โดยมองว่า เวทีนี้มีความโดดเด่นแตกต่างจากเวทีอื่น ๆ เพราะเป็นการฟีเจอริ่งระหว่างเครื่องเป่า และวงดนตรีสากลสมัยนิยม ซึ่งทำให้ได้เห็นฝีมือของเยาวชนคนไทยแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเท่าไรนัก“เพราะฉะนั้น การที่เราจัดประกวดทุก ๆ ปี มันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาฝึกและตั้งจุดมุ่งหมายว่า ปีหน้าเราจะต้องกลับมาแข่งใหม่ เราจะต้องชนะ เราจะต้องดีขึ้น การทำแบบนี้เป็นการฝึกและเปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วย เพราะผมเห็นว่า พื้นที่ในการแสดงออกเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเยาวชน”ด้านศิลปินหนุ่มหรือซึ่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์บนเส้นทางสายดนตรี กล่าวว่ารู้สึกดีใจแทนน้อง ๆ ที่มีผู้ใหญ่ใจดีเปิดเวทีเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงออก เพราะมองเห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีปั๊บ โปเตโต้ กล่าวทิ้งท้ายให้กำลังใจสำหรับ THE POWER BAND แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลทั่วไป (Class E) 2.ประเภทมัธยมศึกษา (Class F) โดยผู้สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถสมัครได้ฟรี พร้อมทั้งส่งคลิปไฟล์วิดีโอและเตรียมเพลงสำหรับการประกวดจำนวน 2 เพลง แบ่งเป็นเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง โดยสมัครและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/tiwsc ได้ตั้งแต่วันนี้-5 ม.ค. 2564 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2525 ต่อ 3109 หรือทาง Facebook : Thailand International Wind Symphony Competition