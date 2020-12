มิวสิคไอดอล!! ร่วมปลุกพลัง สานฝันคนดนตรี

เพราะทุกโอกาสนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง และทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้’ ล่าสุด คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชักชวนศิลปิน และผู้คร่ำหวอดด้านดนตรีทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง อาทิ ปั๊บ โปเตโต้, พี่นิค ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Genie Records และ เช่ The Richman Toy ร่วมแชร์ประสบการณ์เส้นทางสู่วงการดนตรีแบบมืออาชีพ ในงานแถลงข่าว THE POWER BAND เวทีประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม ผสมเครื่องเป่าสุดยิ่งใหญ่ ประจำปี 2564 ที่เฟ้นหาวงดนตรีคุณภาพ ดาวรุ่งใหม่ และเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพทางดนตรี พร้อมจุดประกายความฝัน และพลังทางด้านดนตรีในตัวเองให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรอบแก้ว ปันยารชุน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ศิลปิน ETC. และ Pae Sax ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งร็อกเกอร์หนุ่มแถวหน้าของประเทศไทย อย่าง "พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข" หรือ "ปั๊บ โปเตโต้" ที่ได้รับการยอมรับในฐานะไอดอลด้านวงการเพลง กล่าวถึงเส้นทางสู่นักดนตรีมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จว่า รู้สึกดีใจแทนน้องๆ มากครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นความสำคัญ และคุณค่าของดนตรี อย่างเวทีประกวด THE POWER BAND นี้ อยากให้น้องๆ แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังของตนเอง วันนี้ ผมยินดีมากๆ ครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคน ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำตามความฝัน และขอให้โชคดีครับด้าน "นิค จีนี่" หรือ "วิเชียร ฤกษ์ไพศาล" ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Genie Records กล่าวว่า เมื่อมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต เราต้องคว้าไว้ครับ วันนี้ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว กับเวที THE POWER BAND ประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่ไม่ได้มีบ่อยๆ อยากให้น้องๆ ทุกคนที่เข้าประกวดเชื่อมั่นในตัวเอง ตั้งใจ และเตรียมตัวให้เต็มที่สุดๆ ไปเลยครับ ท้ายสุดกับ อัครวิชญ์ พิริโยดม หรือ เช่ The Richman Toy ให้กำลังใจผู้ประกวดว่า นักดนตรีมืออาชีพหลายวง ล้วนเริ่มต้นจากเวทีประกวด จึงอยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักดนตรีไม่ย่อท้อ จะแพ้ หรือชนะ ขอให้คิดว่านี่คือประสบการณ์อันล้ำค่า ที่จะช่วยผลักดันให้คุณไปถึงฝั่งฝันในอนาคตนอกจากนี้ยังได้พบกับ ETC. และ Pae Sax ที่จัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ขนเพลงมาเล่นให้ฟังสดๆ สร้างความสุข และสนุกสนานตลอดทั้งงานสำหรับเวที THE POWER BAND ประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม ผสมเครื่องเป่าสุดยิ่งใหญ่ ประจำปี 2564 ยังได้รับเกียรติจากผู้คร่ำหวอดด้านดนตรี และระดับมืออาชีพมากคุณภาพ อาทิ พล-คชภัค ผลธนโชติ โปรดิวเซอร์มือทองค่ายเพลง Boxx Music, โอ-ทฤษฎี ศรีม่วง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และมิวสิกไดเรกเตอร์ ของวง Jetset’er , นักปั้นศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง นิค-วิเชียร ฤกษ์ไพศาล รวมไปถึงฟองเบียร์-ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันในงาน The Power Bandสามารถสมัครได้ฟรี!! และสมัครออนไลน์ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/tiwsc ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-800-2525 ต่อ 3109 หรือ Facebook : Thailand International Wind Symphony Competition