SISB : โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่า 20 ปี

- ความสำเร็จระดับสูงวิชาภาษาจีนเพื่อเป็นภาษาที่สองสำหรับนักเรียนหลักสูตร IGCSE นางสาว ภานิชา กิตติพงศ์ธร- ติดอันดับท็อปของโลกวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนหลักสูตร IGCSE

SISB หรือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรงเทพฯ คือโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่นำหลักสูตรสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทย รองรับเด็กตั้งแต่อายุ 2-18 ปี เราใช้หลักสูตรการสอนที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงจากประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร รวมถึงหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IBDP) SISB มีทั้งหมด 4 วิทยาเขตในไทย ได้แก่ สาขาประชาอุทิศ ธนบุรี สุวรรณภูมิ และ เชียงใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลของเราใช้หลักสูตร Early Years Foundation Stage สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกในด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากโปรแกรมการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งเป็นการทดสอบการเปรียบเทียบระดับโลกในระดับมัธยมศึกษา การสอนจะใช้ทั้งหลักสูตรของสิงคโปร์และหลักสูตรของสหราชอาณาจักร ในเกรด 7-10 สำหรับเกรด 11 และ 12 SISB มีระบบการศึกษาที่ให้นักเรียนสามารถเลือกระหว่างหลักสูตร Cambridge IGCSE A และ AS Levels กับหลักสูตรInternational Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ทั้งสองระบบหลักสูตรมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ที่ SISB เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการเรียนทั้งสองระบบ สามารถนำทางนักเรียนของเราให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้- SISB ให้ความสำคัญอย่างมากในการสอนนักเรียนของเราให้มีความชำนาญและคล่องแคล่วในสามภาษา การศึกษาที่ SISB นักเรียนของเราจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและยังได้รับความรู้ในการเรียนภาษาไทยและภาษาจีนอีกด้วย ทักษะเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนของเรามีความเป็นสากลอย่างแท้จริง และสามารถผสมผสานและเติบโตได้ในหลายด้าน และในหลายส่วนของโลกเมื่อพวกเขาเริ่มต้นอาชีพในอนาคต- หลักสูตรของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในด้านความแข็งแกร่งและความเป็นเลิศในสองวิชานี้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการในอนาคตของนักเรียน ที่ SISB เราคัดสรรครูที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในหลักสูตรการสอนของสิงคโปร์เพื่อสอนวิชาเหล่านี้ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการสอนที่เข้มข้น- นอกจากห้องเรียนที่มีการออกแบบที่แปลกใหม่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันแล้ว SISB ทุกสาขายังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆนอกจากวิชาการของนักเรียน เช่น ศูนย์ศิลปะและการแสดง หอประชุมที่ทันสมัย สระว่ายน้ำมาตรฐานการแข่งขัน ห้องกีฬาปรับอากาศและหอพักนักเรียนที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน- ที่ SISB เรามีแต่นักการศึกษาที่ดีที่สุดและมีประสบการณ์สูงจากทั่วโลกเพื่อสอนนักเรียนและจัดการโรงเรียนของเรา ครูจากนานาประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ นักการศึกษาที่หลากหลายของเราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และดูแลบุตรหลานของคุณเป็นอย่างดี- ในปี 2549 SISB สาขาประชาอุทิศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการสอบและประเมินของสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบระดับประถมศึกษานานาชาติของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 SISB สาขาประชาอุทิศได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียน IB และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร IB Diploma Programme เพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วอย่าง Cambridge AS และ A Levels สำหรับนักเรียนเกรด 11 และ 12 ที่ SISB เรายังได้รับการรับรองและเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเช่น Council of International Schools, New England Association of Schools and Colleges, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ, สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย, The Duke of Edinburgh’s International Award and Hanban- นอกจากหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น SISB ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรและกีฬาที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นบุคคลที่มีความสนใจและรู้รอบด้าน กิจกรรมกีฬาบางชนิดจะร่วมกับสถาบันกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถาบันกีฬาว่ายน้ำ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลและอื่น ๆ และรางวัล Duke of Edinburgh สำหรับนักเรียนที่ต้องการท้าทายตัวเอง- SISB ให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพและการเลือกมหาวิทยาลัยโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อวางเส้นทางสู่ความสำเร็จ SISB มีผลงานที่พิสูจน์แล้วทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการที่นักเรียนของเราได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและทั่วโลก:43% ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก SISB ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนต่อใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก เช่น Imperial College London, UK; University of British Columbia, Canada; University of California Berkeley, US; Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong; Yale-NUS, Singapore100% ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก SISB ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาจาก SISB 10 คนได้รับการยอมรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น