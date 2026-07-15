“ทรงศักดิ์” หารือทูตญี่ปุ่นชง 4 โครงการแก้ปัญหาน้ำเสนอไจก้า เผยญี่ปุ่นสนใจแผนจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา-หาดใหญ่

“ทรงศักดิ์” หารือ “เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น” ชง 4 โครงการแก้ปัญหาน้ำ เสนอไจก้า เผยญี่ปุ่นสนใจ “แผนจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา-หาดใหญ่” พร้อมให้คำแนะนำประเทศไทย
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 15 ก.ค.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลัง H.E. Mr. OTAKA Masato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ว่า ในการเข้าพบได้หารือเรื่องเกี่ยวกับน้ำ และการป้องกันอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยญี่ปุ่นถือเป็นพันธมิตรและมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับไทยอย่างแน่นแฟ้น ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าว นับตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี 2554 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เข้ามามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ จนกรณีเหตุอุทกภัยที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงไปช่วยเหลือเช่นกัน
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า จากการหารือ ทางเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เห็นว่าควรจะมีแนวทางและความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เป็นระบบได้อย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มีแนวทางและเสนอโครงการที่ขอความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นแล้ว หลายโครงการทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสนใจและให้คำแนะนำ และเรารับฟังแนวทางเพื่อประมวลผลว่าเรื่องควรต้องทำ หรือบางโครงการ ที่เราจัดทำแผนแล้ว ก็ได้รับคำแนะนำว่าควรจะจัดลำดับแผนใหม่ เป็นต้น
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการที่เรานำเสนอความร่วมมือทางเทคนิค ไปยัง JICA เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นรูปธรรม ผ่านการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจในลุ่มน้ำย่อยอู่ตะเภา (Decision support system in U-Tapao
sub-River Basin)2.โครงการการพัฒนาระบบการกำหนดเขตพื้นที่การใช้น้ำและการจัดการพื้นที่รับน้ำ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
UsenAlne (Development of Water Zoning and Floodplain Management System in the Chao Phraya
River Bain, Thailand) 3.โครงการการประเมินการสะสมตัวของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
(Assessment of Sediment Accumulation in the Chao Phraya River Mouth Area Using Advanced
Technology)
และ 4.โครงการการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ำ (The Project
for Development Planning of Water Civic Platform) ซึ่งทางญี่ปุ่นให้ความสนใจแผนเรื่องการบริหารจัดการเจ้าพระยา และที่อ.หาดใหญ่ ซึ่งไทยได้ขอญี่ปุ่นรับพิจารณาทั้ง 4 โครงการ เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครบ140 ปี ในปี 2570 เพื่อถือเป็นของขวัญให้แก่กัน โดยการสนับสนุนของทางญี่ปุ่น จะมีในหลายวิธีการ ไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษา แต่ยังมีอีกหลายเรื่อง โดยต้องดูว่าเราจะรับโครงการที่เป็นข้อเสนอจากทางญี่ปุ่นได้หรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่าในการหารือทางเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้เชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นบ้างหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี เคยเดินทางไปเปิดงานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ โดยพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันโดยตลอด