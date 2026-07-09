รัฐบาลเร่งวางมาตรการลดผลกระทบก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู-จอมทอง ย้ำดูแลชุมชน โรงเรียน วัด และผู้ประกอบการ

รัฐบาลสั่งกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ รองรับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู-จอมทอง หลังรับฟังข้อกังวลของประชาชน เน้นลดการเวนคืน ควบคุมฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือน พร้อมตั้งศูนย์รับร้องเรียนและคณะกรรมการชุมชนติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (9 ก.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงคมนาคมได้เร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู-จอมทอง ภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับการประสานจาก นายสราวุธ โลคันเด และ นายกริชศรายุทธ วงษ์ศิริ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่ เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู-จอมทอง เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด และแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่น จึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
มาตรการสำคัญ ได้แก่ การใช้แนวเขตทางรถไฟเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการเวนคืน การชี้แจงสิทธิและผลกระทบแก่ประชาชนเป็นรายแปลง การสำรวจและบันทึกสภาพอาคารก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความเสียหายหากเกิดขึ้น การควบคุมฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือนอย่างเข้มงวด ตลอดจนการรักษาทางเข้า-ออกของบ้านเรือน ร้านค้า โรงเรียน และศาสนสถานให้สามารถใช้งานได้ตลอดช่วงการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการดูแลโรงเรียนและนักเรียน โดยจัดเส้นทางรับ-ส่งที่ปลอดภัย สำรวจความมั่นคงของอาคาร หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือฝุ่นในช่วงเวลาเรียน รวมถึงดูแลศาสนสถาน อาคารเก่า และแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน พร้อมจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบตามระดับความเสียหาย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ยังกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำประกันภัยโครงการและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ และจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานชุมชนที่มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้รับเหมา โรงเรียน ศาสนสถาน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
“รัฐบาลยืนยันว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลผลกระทบต่อประชาชน โดยทุกข้อเสนอและข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการรับฟังและนำไปสู่มาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู-จอมทอง สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว” นางสาวลลิดา กล่าว