จากร่มเตียงสู่มาตรฐานสากล พัทยายกระดับการจัดการชายหาดอย่างไร

ในสายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก “ชายหาดที่ดี” อาจหมายถึงน้ำทะเลใส ทรายสะอาด และวิวที่สวยงาม แต่สำหรับพัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ นิยามดังกล่าวกำลังเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ วันนี้ “ชายหาดพัทยา” ไม่ได้ถูกวัดเพียงความสวยงามอีกต่อไป หากแต่ถูกประเมินผ่าน “คุณภาพการจัดการ” ที่ครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย ไปจนถึงความยั่งยืนของพื้นที่ ซึ่งกลายเป็นตัวชี้วัดใหม่ของเมืองท่องเที่ยวในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น จากความสวยสู่ “ระบบคุณภาพ” ที่ตรวจสอบได้ การยกระดับชายหาดของพัทยาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นเพียงการปรับภูมิทัศน์ แต่เป็นการ “วางระบบ” เพื่อให้ชายหาดสามารถบริหารจัดการได้จริงในระยะยาว
ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยามุ่งพัฒนา “มาตรฐานชายหาด” ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13009:2015 ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการความสะอาด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ขณะเดียวกัน ยังได้รับการประเมินแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่ที่ “ภาพลักษณ์” แต่ก้าวสู่ “ระบบคุณภาพ” ที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้จริง นอกจากนั้นในเวทีนานาชาติ ชายหาดพัทยายังถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มชายหาดชั้นนำของโลก โดยติดอันดับ 12 จาก 100 ชายหาดที่ดีที่สุด จากเวที Golden Beach Award 2024 ของ BeachAtlas ซึ่งใช้การโหวตจากนักเดินทาง ช่างภาพ และอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนว่า “ชายหาดพัทยา” ไม่ได้แข่งขันด้วยความสวยเพียงอย่างเดียว แต่แข่งขันด้วย “มาตรฐาน”
สมดุลใหม่ของชายหาด: ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่สวย โจทย์สำคัญของเมืองชายหาดในปัจจุบัน ไม่ใช่การทำให้สวยที่สุด แต่คือการทำให้ “ใช้งานได้ดีที่สุด” ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ เมืองพัทยาเลือกใช้แนวทางบริหารจัดการ เช่น การควบคุมจำนวนร่มและเตียงผ้าใบ การเว้นระยะห่างเพื่อรักษาความโปร่งโล่ง การดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่อง การควบคุมการใช้พื้นที่ไม่ให้เกินศักยภาพ แนวทางนี้ช่วยให้ชายหาดสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ โดยไม่สูญเสียคุณภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
“สีของร่ม” มากกว่าความสวย คือระบบบริหารพื้นที่ หนึ่งในภาพจำของชายหาดพัทยา คือ “ร่มผ้าใบหลากสี” ที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แต่เบื้องหลังภาพนั้น คือระบบการจัดการพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างชัดเจน
เมืองพัทยาใช้แนวคิด Beach Zoning แบ่งพื้นที่ชายหาดพัทยาออกเป็นโซน พร้อมกำหนดอัตลักษณ์สี พัทยาเหนือ: น้ำเงิน–ขาว พัทยากลาง: เขียว–ขาว พัทยาใต้: ม่วง–ขาว รวมทั้งสิ้นกว่า 5,880 คัน และขยายครอบคลุมชายหาดหลัก เช่น หาดจอมเทียน หาดพระตำหนัก และพื้นที่ต่อเนื่อง รวมกว่า 21,700 คัน
“สีของร่ม” จึงไม่ใช่เพียงดีไซน์ แต่เป็นผลลัพธ์ของ “ความร่วมมือ” ระหว่างเมืองกับผู้ประกอบการร่มเตียง ที่ช่วยให้ ผู้ประกอบการมีพื้นที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เมืองพัทยาควบคุมความหนาแน่นได้ นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นี่คือโมเดลของการบริหารเมืองที่สร้าง “ประโยชน์ร่วม” ทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์
จากชายหาด…สู่ภาพใหญ่ของเมือง ชายหาดพัทยาในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว แต่กลายเป็น “ภาพสะท้อนการบริหารเมือง” อย่างชัดเจนตั้งแต่ การจัดโซนนิ่งพื้นที่ การกำหนดกติกาการใช้งาน การทำงานร่วมกับภาคเอกชน ไปจนถึงการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเล็กๆ อย่างการจัดวางร่ม หรือการเว้นพื้นที่ว่าง จึงกลายเป็น “กลไก” ที่ยกระดับภาพรวมของเมืองทั้งระบบ
World-Class Beach ไม่ได้เริ่มที่ทราย…แต่เริ่มที่ระบบ การก้าวสู่ “World-Class Beach Destination” ของพัทยา ไม่ได้เกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้าง “ระบบ” ที่สามารถควบคุมคุณภาพได้จริง ในยุคที่นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น เมืองที่จะโดดเด่น อาจไม่ใช่เมืองที่สวยที่สุด แต่คือเมืองที่สามารถทำให้ความสวยนั้น “มีมาตรฐาน – บริหารได้ – และยั่งยืน” และพัทยากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า ชายหาดระดับโลก…ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียว แต่เกิดจากการจัดการที่มีคุณภาพ