ปปง.แจ้ง “วัชระ เพชรทอง“ กล่าวโทษ "สส.อรรถวิทย์" และพวกฐานฟอกเงิน ต่อดีเอสไอ-ปอศ.แล้วตั้งแต่ปี 61 แต่ 8 ปีคดีไม่คืบ

ปปง.ทำหนังสือแจ้ง “วัชระ เพชรทอง“ ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน “สส.อรรถวิชช์” กับพวกต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แล้วตั้งแต่ปี 2561 แต่จนขณะนี้คดียังไม่คืบ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ที่ ปง 0001.6/1266 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เรื่องแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ลงนามโดย นางสาวเขมณัฏฐ์ กมลพิทักษ์จิต ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความว่า
อ้างถึงหนังสือของนายวัชระ ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2569 ที่ได้ร้องเรียนและขอติดตามเรื่องร้องเรียนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับนางภคินี สุวรรณภักดี นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กับพวก มายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ความละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น
สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า รายคดีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้กล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายวัชระ กล่าวว่า “เมื่อ ปปง.ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ไปยื่นกล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินนายอรรถวิชช์กับพวกต่อดีเอสไอ และ บก.ปอศ. ตั้งแต่วันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตามลำดับ จนบัดนี้ 8 ปีเศษเป็นที่น่าสงสัยว่าคดีคืบหน้าไปถึงขั้นตอนใด เหตุใดหน่วยงานทั้งสองจึงไม่แถลงความคืบหน้าของคดีสำคัญนี้ให้ประชาชนทราบเพราะเป็นเรื่องที่สังคมติดตาม แต่กลับเงียบหายไปเฉยๆ”
“ผมทำหน้าที่ตรงไปตรงมา เมื่อพรรคชูนโยบายประชาธิปไตยสุจริต และยึดข้อบังคับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นหลัก ผมก็ตรวจสอบไปตามหลักการเพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐและนิติธรรม
”ปัจจุบันนายอรรถวิชช์เป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและ สส.แบบบัญชีรายชื่อเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาฐานฟอกเงิน พรรครวมไทยสร้างชาติจะมีมาตรการจริยธรรมทางการเมืองอย่างไร“ นายวัชระกล่าว.