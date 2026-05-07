“อ.ปานเทพ” เผยคณะทำงานภาคประชาชนถกด่วนลดภาระกองทุนน้ำมัน-ปรับโครงสร้างค่าไฟ พร้อมแถลงข่าวหลังเที่ยง พรุ่งนี้

“อ.ปานเทพ” เผยคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชน ประชุมด่วนหารือประเด็นลดภาระกองทุนน้ำมัน และปรับโครงสร้างค่าไฟ พรุ่งนี้ ที่กระทรวงพลังงาน ก่อนแถลงข่าว 12.15 น.
วันนี้(7 พฤษภาคม 2569) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ที่นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรม จะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร บี ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ กระทรวงพลังงาน
“คณะทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน จะหารือประเด็นเร่งด่วนเรื่องลดภาระกองทุนน้ำมัน และ การปรับโครงสร้างค่าไฟ คณะทำงานฯ จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการประชุม ที่ชั้น1 อาคารบี กระทรวงพลังงาน เวลา 12.15 น.เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโดยพร้อมเพรียงกัน” นายปานเทพ ระบุ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามในคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 10/2569 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชน หลังจากสภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ได้ยื่นข้อเสนอรวม 8 ข้อ เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา
คณะทำงานชุดดังกล่าว มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ประธานคณะทำงาน
(2) รองปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
(3) ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะทำงาน
(4) ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน คณะทำงาน
(5) ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงาน
(6) ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทำงาน
(7) ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คณะทำงาน
(8) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะทำงาน
(9) นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ คณะทำงาน
(10) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม คณะทำงาน
(11) นางสาวรสนา โตสิตระกูล คณะทำงาน
(12) ศาสตราภิชาน ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
(13) ดร.หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี คณะทำงาน
(14) นายคมสัน โพธิ์คง คณะทำงาน
(15) นายรุ่งชัย จันทสิงห์ คณะทำงาน
(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท มีแต้ม คณะทำงาน
(17) นายณกานต์ จันธิราชนารา คณะทำงาน
(18) นายสันติสุข โสภณสิริ คณะทำงาน
(19) ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ คณะทำงาน
(20) นายอิฐบูรณ์ อันวงษา คณะทำงาน
(21) นายวชิรพงศ์ สิริพงศ์เมธี คณะทำงาน
(22) ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงาน และเลขานุการร่วม
(23) ผู้แทนกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงานและ เลขานุการร่วม
หน้าที่และอำนาจ ของคณะทำงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 ข้อ ของสภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก
(2) เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
(3) ขอเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้งจากหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(4) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ตามข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(5) ดำเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย