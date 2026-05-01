“ราเชน” เตรียมบวช 1 เดือน ถึงวันลาออกจากราชการมีผล 23 มิ.ย.เผยอยากจะอยู่เงียบๆ ครอบครัวบอบช้ำพอแล้ว

“ราเชน ศิลปะรายะ” ขอลาบวช 1 เดือน ที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ตั้งแต่ 25 พ.ค.ไปจนถึง 23 มิ.ย.69 วันที่หนังสือลาออกจากราชการมีผล เผยเผ็นความตั้งใจเดิม อยากจะอยู่เงียบๆ ไม่ขอพูดอะไรอีกแล้ว ครอบครัวบอบช้ำมากแล้ว
วันนี้(1 พ.ค.) ภายหลังจากนายราเชน ศิลปะรายะ ถูกคำสั่งย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.ย.นายราเชนได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ มีผลวันที่ 23 มิ.ย.2569 โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถตอบสนองฝ่ายการเมืองได้นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า นายราเชนได้เตรียมลาบวช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมยื่นหนังสือลาบวชตามสิทธิราชการ โดยมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 พ.ค.ไปจนถึงวันที่ 23 มิ.ย.2569
นายราเชน เปิดเผยว่าการบวชครั้งนี้เป็นความตั้งใจเดิมอยู่แล้ว เพื่อฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรม โดยปกติตนเองทำบุญอยู่เป็นประจำ อยากจะขออยู่เงียบๆ ไม่ต้องการให้มีการพูดอะไรต่อแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาครอบครัวบอบช้ำมากแล้ว จึงอยากหยุดไว้แค่นี้