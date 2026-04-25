"เอกณัฏ" เซ็นตั้ง "อ.ปานเทพ-รสนา-หม่อมกร" ตัวแทนภาค ปชช.เป็นคณะทำงานปรับโครงสร้างพลังงานตามข้อเสนอ 8 ข้อ

"เอกณัฏ" แต่งตั้ง "อ.ปานเทพ-รสนา-หม่อมกร" พร้อมตัวแทนจากสภาองค์กรผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน คปพ. และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก เป็นคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ตามข้อเสนอ 8 ข้อ
กระทรวงพลังงานออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม พิจารณาข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมัน จาก 4 เครือข่ายภาคประชาชน พร้อมเปิดทางดึงหน่วยงาน-ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามในคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 10/2569 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชน หลังจากสภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ได้ยื่นข้อเสนอรวม 8 ข้อ เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา
คำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้มีคณะทำงานร่วม ซึ่งมี น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เป็นประธาน พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานหลักด้านพลังงาน อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน จะครอบคลุมการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง 8 ข้อ การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลมาให้ข้อมูล การขอเอกสารที่จำเป็น รวมถึงการจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ คณะทำงานยังมีอำนาจดำเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรับโครงสร้างราคาพลังงานและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในระยะต่อไป.
รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง
คำสั่งกระทรวงพลังงาน
ที่ ๑๐/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ ยื่นข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๘ ข้อ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้
ข้อ ๑ องค์ประกอบ
(๑) นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ประธานคณะทำงาน
(๒) รองปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
(๓) ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะทำงาน
(๔) ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน คณะทำงาน
(๕) ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงาน
(๖) ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทำงาน
(๗) ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คณะทำงาน
(๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะทำงาน
(๙) นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ คณะทำงาน
(๑๐) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม คณะทำงาน
(๑๑) นางสาวรสนา โตสิตระกูล คณะทำงาน
(๑๒) ศาสตราภิชาน ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
(๑๓) ดร.หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี คณะทำงาน
(๑๔) นายคมสัน โพธิ์คง คณะทำงาน
(๑๕) นายรุ่งชัย จันทสิงห์ คณะทำงาน
(๑๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท มีแต้ม คณะทำงาน
(๑๗) นายณกานต์ จันธิราชนารา คณะทำงาน
(๑๘) นายสันติสุข โสภณสิริ คณะทำงาน
(๑๙) ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ คณะทำงาน
(๒๐) นายอิฐบูรณ์ อันวงษา คณะทำงาน
(๒๑) นายวชิรพงศ์ สิริพงศ์เมธี คณะทำงาน
(๒๒) ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงาน และเลขานุการร่วม
(๒๓) ผู้แทนกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงานและ เลขานุการร่วม
ข้อ ๒ หน้าที่และอำนาจ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๘ ข้อ ของสภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก
(๒) เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) ขอเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้งจากหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(๔) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ตามข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(๕) ดำเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
(นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน