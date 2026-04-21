สว.ถอย! ถอนรายงานศึกษาขึ้น VAT 10% “กัมพล” ยันไม่ได้กลัว เข้าวาระเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ไม่ใช่เวลานี้

ปธ.กมธ.เศรษฐกิจฯ วุฒิสภา ถอยกรูด ถอนรายงานศึกษาขึ้น VAT 10% “กัมพล” ยันไม่ได้กลัว ไม่ได้มีเจตนาร้าย อยากให้ทุกฝ่ายมีความเป็นอยู่ที่ดี ลั่น “ผมก็มาจากคนจน” ยันเสนอขึ้นภาษีแบบขั้นบันได ไม่กระทบประชาชน เข้าวาระอีกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ไม่ใช่เวลานี้
วันนี้ (21 เม.ย.) นายกัมพล สุภาแพ่ง สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ตนได้ยื่นเรื่องขอถอนวาระการพิจารณา ศึกษาเรื่องแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้กลัว ไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่มีเจตนาให้ทุกฝ่ายมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะเงินเหล่านี้จะตกไปอยู่กับชนชั้นล่าง
นายกัมพล กล่าวต่อว่า การจัดทำรายงานดังกล่าว เนื่องจากปัญหาการขอขึ้นค่าแรง งบประมาณการดูแลผู้สูงอายุ สาธารณูปโภค สวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการเพียงพอ จึงมีข้อเสนอแนะให้กมธ.เศรษฐกิจฯศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูลทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างครอบคลุม และหลังจากรายงานเสร็จสิ้นก็เตรียมที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา
นายกัมพล กล่าวต่อว่า เห็นด้วยกับการทำรายงานศึกษาชิ้นนี้เพราะหากจะต้องนำเงินไปดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐจะต้องหาเงิน และกมธ.ฯได้ให้ข้อเสนอแนะไปว่า จะต้องไม่กระทบกับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในการศึกษาเป็นการขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบขั้นบันได เช่น ปีละ 1% 3 ปี ก็ 3% โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ ขณะเดียวกัน วุฒิสภาก็ไม่มีหน้าที่ไปสั่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ดำเนินการตามรายงาน เพียงแต่ในอำนาจหน้าที่ของ กมธ. ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น หากรัฐบาลจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร
“บางทีอ่านรายงานไม่ละเอียด พูดว่าขึ้น 10% ถ้าเป็นผมเห็นอย่างนั้นก็ไม่เอา เพราะผมก็ไม่ได้มีเงินทองมาก ทุกวันนี้ก็เสียภาษีเยอะ เราทำเป็นเพียงรายงานเพื่อต่อไปในอนาคตเราพร้อม แต่บังเอิญมาตรงกลับสงครามตะวันออกกลาง แล้วเอาเข้ามาในสภาใหญ่ ทั้งที่รายงานฉบับนี้ทำตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมก็เลยงง เพราะเพิ่งรู้เมื่อวาน (20 เม.ย.)” นายกัมพล กล่าว
นายกัมพล กล่าวด้วยว่า อยู่ๆ ก็มาพูดกันเรื่องขึ้นภาษี เป็นเราก็ตกใจ คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นเพียงแค่รายงานเชิงวิชาการเท่านั้น เดี๋ยวจะหาว่า สว.และ กมธ.ไม่ทำงาน ท้ายที่สุดแล้วตนจึงตัดสินใจถอนรายงานออก ทั้งที่รายงานไม่มีผลกระทบกับประชาชน เพราะอาจจะได้สวัสดิการที่ดีขึ้น แม้จะไม่ใช่ในตอนนี้ แต่เป็นในอนาคต
“ขึ้นเป็นขั้นบันไดไม่กระทบอะไรเลย กระทบผู้มีรายได้มากมาจุนเจือพวกเรา เพื่อจะได้เสมอภาคกันไม่งั้นเขาได้เปรียบเราตลอด พ่อค้า นายทุนต่างๆ ที่ร่ำรวย เสียภาษีก็มีการหลบเลี่ยงได้ ผมก็มาจากคนจน” นายกัมพล กล่าว
นายกัมพล กล่าวย้ำว่า รายงานนี้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ประเทศมีความพร้อม ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้ว เพราะเรื่องนี้ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งในรายงานมีการศึกษาเปรียบเทียบภาษีของแต่ละประเทศ โดยประเทศเมียนมา VAT อยู่ที่ 5% ประเทศไทย 7% นอกนั้นประเทศในอาเซียนสูงกว่าประเทศไทยทั้งหมด สูงสุด 14% ยืนยันว่า รายงานการขึ้นภาษีไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 5 แสนล้านบาท แต่บังเอิญรายงานฉบับนี้เข้าวาระการประชุมวุฒิสภาในจังหวะที่ไม่ดี