“เพชรรัตน์” จัดกิจกรรมดักหน้า "อนุทิน" นำมวลชนชูป้ายกลางแยกข่วงสิงห์ จี้รัฐบาลแก้ pm2.5

“เพชรรัตน์” สส.พรรคประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ ที่แยกข่วงสิงห์ จี้รัฐบาลแก้ฝุ่น PM 2.5 วอนเลิกนับหนึ่งใหม่ พร้อมเร่งดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดก่อน "อนุทิน" ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์
เมื่อวันที่ 20 เมษายน น.ส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู สส.จังหวัดเชียงใหม่ พรรคประชาชน พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สี่แยกข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขวิกฤตฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ยืดเยื้อมานานนับเดือนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ ณ กองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งทางกลุ่มได้แจกหน้ากากอนามัยและชูป้ายข้อความสะท้อนความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับอากาศติดอันดับโลกด้านมลพิษ
น.ส.เพชรรัตน์ กล่าวว่า ไม่อยากให้การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีทุกครั้งเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการจัดทำแผนงาน แต่ต้องการเห็นแผนบูรณาการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการกระจายอำนาจและงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่าโดยตรง นอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของโครงการห้องปลอดฝุ่นที่ทางกระทรวง อว. เคยเสนอไว้ ว่าจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อใด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
ในช่วงท้าย สส. พรรคประชาชน ได้เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้ทันก่อนวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาโค้งสุดท้ายเพียง 20 วันก่อนที่ร่างกฎหมายจะตกไปตามขั้นตอน หากปล่อยให้ล่าช้าประชาชนจะต้องสูญเสียโอกาสในการมีกฎหมายแม่บทเพื่อสิทธิในอากาศสะอาด และต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นภาระที่ประชาชนไม่ควรต้องแบกรับซ้ำซากทุกปี