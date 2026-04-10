“ศุภจี” เมินดรามาฝุ่น PM2.5 ย้ำให้ความสำคัญต้องเร่งแก้ แต่ขณะนั้นกำลำพูดเรื่องการท่องเที่ยว

"ศุภจี" เมินดราม่าฝุ่น PM2.5 ยันเป็นปัญหาวิกฤติ ให้ความสำคัญต้องเร่งแก้ แต่ขณะนั้นกำลังพูดเรื่องการท่องเที่ยว ชี้คนฟังไม่จบทำเข้าใจผิด ย้ำต้องเดินหน้ามิติท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศควบคู่กันไป ไม่ท้อพร้อมทำงานต่อ
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 10 เม.ย.ที่รัฐสภา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่เกิดดราม่าในระหว่างการชี้แจงนโยบายรัฐบาลถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ จ.เชียงใหม่ โดยระบุให้เที่ยวจังหวัดอื่นก่อน ว่า หากฟังการชี้แจงทั้งหมด ตนไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย ในระหว่างการอภิปรายเป็นเรื่องที่พูดถึงปฏิทินการท่องเที่ยว ในปฏิทิน 365 วัน ว่าแต่ละวันประเทศเรามีความสวยงามทุกวัน เช่น ดอกกระเจียวบาน ต้องไปที่ไหน ทุ่งบัวแดง ต้องไปที่ไหน และทะเลบัวแดงยังมีที่ภาคใต้ จ.พัทลุง เราเที่ยวแต่ละวันใน 365 วัน ได้ตลอดเวลา ในช่วงที่มีฝุ่นพิษบางคนเข้าใจผิดว่าตอนนี้เชียงใหม่เที่ยวไม่ได้แล้ว แต่ก็เข้าใจเพราะตอนนี้ต้องแก้เรื่องฝุ่น ต้องบอกว่าเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องแก้ไขและมีคณะที่ดูแลในเรื่องนี้ และให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างยิ่งเพราะเป็นวิกฤต ไม่ใช่เรื่องเที่ยวอย่างเดียว แต่คนที่อยู่ตรงนั้น ต้องมีคุณภาพชีวิตอากาศที่สะอาด ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังสามารถทำเป็นปฏิทินได้ทั้งปี
“ทั้งที่กำลังพูดเรื่องการท่องเที่ยว แต่คนกำลังยกประเด็นฝุ่นขึ้นมา เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทำขนานกันไปในแต่ละมุมที่ต่างมิติ แต่ไม่ได้พูดเลยว่าฝุ่นไม่เกี่ยวให้เธออยู่ไปเถอะ ซึ่งไม่ใช่เลย และเรื่องฝุ่นไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ก็มี หลายจังหวัดก็มี ต้องไปแก้ที่ต้นทางที่มีหน่วยงานและกระทรวงที่ดูแล จึงเป็นการพูดกันคนละเรื่อง แต่มิติท่องเที่ยวเป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องพยายามทำเช่นกัน เพราะเป็นแหล่งที่ทำให้รายได้ ขอให้สื่อช่วยอธิบายให้เข้าใจ ว่าตนไม่ได้พูดว่าเรื่องฝุ่นไม่สำคัญ เรื่องส่วนสำคัญมากและต้อง แต่ตอนที่พูดคือเรื่องการท่องเที่ยว“
ผู้สื่อข่าวถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่ที่คนเข้าใจผิดในแง่การสื่อสาร นางศุภจี กล่าวว่า ไม่เลย เพราะถ้าฟังสั้นๆ จะเข้าใจเนื้อหาอีกอย่าง แต่ หากฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะเข้าใจ เมื่อชี้แจงไปแล้วแล้วยังไม่เข้าใจก็มีหน้าที่อธิบายและทำงาน