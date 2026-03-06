“ธรรมนัส” ไม่กังวลเสียเก้าอี้เกษตรฯ ย้ำเป็นนักจับงูไม่ปล่อยให้มีงูเห่า แจง “ชนนพัฒฐ์” โดนสอบเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับพรรค

“ธรรมนัส” นำ สส.กล้าธรรมรายงานตัวสภา ไม่กังวลหากเสียเก้าอี้ ก.เกษตรฯ ย้ำเราเป็นนักจับงู ไม่ปล่อยให้มีงูเห่าในพรรค บอกไม่รู้ปม DSI สอบเว็บพนันโยง “สส.ชนนพัฒฐ์” ย้ำเป็นความผิดส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค
วันนี้ 6 มี.ค.69 เวลา 11.00 น.รัฐสภา ภายหลังรายงานตัว และรับบัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ปรึกษาและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงกรณีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า เรายังยืนยันว่า ไม่ได้พูดคุยกับใครซึ่งเป็นคำยืนยันเดิมที่ตนเองเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่กลับมาจากพักผ่อนต่างประเทศ
เมื่อถามว่า ตอนนี้สามารถพูดได้หรือไม่ว่าพรรคกล้าทำ จะไปเป็นฝ่ายค้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐรัฐบาลตนเองจะมีความชัดเจนว่าพรรคไหนจะร่วมรัฐบาลดังนั้นในตอนนี้เราไม่ใช่พรรคแกนนำที่จะจัดตั้งรัฐบาลเราก็ให้เกียรติพรรคแกนนำให้ถึงที่สุดนี่คือมารยาททางการเมือง
สำหรับความรู้สึกที่พรรคกล้าธรรม ไม่มีชื่ออยู่ในโผพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ใน ณ เวลานี้ ร.อ.ธรรมนัส เผยว่า เราเล่นการเมืองและเป็นนักการเมืองมาปีที่เจ็ดแล้วตั้งแต่ปี 2562 และปี 2562 เราก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และก็มีช่วงชีวิตหนึ่งไปเป็นฝ่ายค้านกับพี่น้องที่ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถ้าหากถามว่ารู้สึกอะไรหรือไม่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเราได้ทำหน้าที่ทุกหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนของพี่น้องปวงชนชาวไทย
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เสียดายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ทำไมต้องเสียดายเราอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้หัวโขนที่เขาสวมพร้อมหลุดได้ทุกเมื่อแล้วก็พร้อมส่งต่อทุกคนทุกเมื่อเหมือนกัน ซึ่งถ้าเราเป็นนักการเมืองแล้วไปเสียดายก็ต้องถือว่าเป็นนักการเมืองที่แย่มาก
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ถ้าพรรคกล้าธรรมไปเป็นฝ่ายค้านจะมี สส. ภายในพรรคเป็นงูเห่าที่โหวตให้ทางพรรคภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “เราเป็นนักจับงูนะ เราคงไม่ปล่อยงูเราไปไหน มีแต่งูเขียวหางไหม้ เอาไหม มีแต่พิษ”
ในส่วนของกระแสข่าวว่าจะมีการซื้องูเห่า ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเองได้ยินเรื่องนี้ก่อนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ข่าวนี้เป็นการสร้างข่าวให้เกิดความสับสนทางการเมืองดังนั้น สส.เขต ทั้ง 56 ที่นั่ง กว่าจะได้แต่ละคนมาเป็น สส. ตรงนี้ตนเองเหนื่อยมากพอสมควรถ้าใครจะไปจากตนเองก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่เลวที่สุด
เมื่อถามความรู้สึกของท่าที นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรมก็จะมีท่าทีนิ่งเฉยจะไม่ตอบอะไรมาก นั้น ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า “ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ รู้สึกเลย” จะสังเกตว่าตนเองยิ้มได้ทุกเวทีทุกสถานที่ เพราะเราอยู่ตรงนี้มานานเราเป็นนักการเมืองมานาน
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์กับทางด้านนายอนุทินในตอนนี้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียดกัน เราไม่ได้ทะเลาะกัน
เมื่อถามว่าในตอนนี้มีการพูดคุยกับทางด้านนายอนุทินหรือยัง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่หรอกตนเองเป็นคนอย่างนี้จะไม่ติดต่อใครไปก่อน และมองว่าการเป็นนักการเมืองเราต้องมีความเป็นตัวของตนเองสิ่งสำคัญคือเราต้องมีศักดิ์ศรี
ส่วนกรณี DSI จ่อทลายเครือข่ายเว็บพนันที่มีการออกการเชื่อมโยงถึงนักการเมืองดัง จนบางคนมีการตั้งข้อสังเกตไปถึงว่าเป็น นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือไม่ ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องนี้ตนเองยังไม่รู้เลย ก็ต้องดูเขาแถลงนายชลภัทรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอะไรก็ต้องว่ากันไป ไม่เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรมเป็นความผิดเฉพาะบุคคล เมื่อถามต่อว่า มีการพูดคุยกับทางด้านนายชนนพัฒฐ์ หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มี ผู้สื่อข่าวถามต่อถึงแนวทางในการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวคงรู้เราก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนประชาชน
ส่วนกรณีที่เว็บไซต์ของวิกิพีเดียมีการเปลี่ยนชื่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ด้านร้อยเอกธรรมนัส ตอบคำถามสั้นสั้นว่า ๆ “ไม่ทราบครับ“