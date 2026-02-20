กกต.โต้เฟกนิวส์ ข่าวนับคะแนนใหม่ เขต 7 ปทุมฯ ปชน.ชนะ ชี้ของจริงผลไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

กกต.โต้เฟซุ๊กเพจ "ไทบ้าน" ปล่อยเฟกนิวส์ อ้างนับคะแนนใหม่ เขต 7 ปทุมธานี ปชน.ชนะ ชี้ของจริงผลไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
วันนี้(20ก.พ.) ศูนย์ต่อต้านข่าวเท็จสำนักงาน กกต.ได้ชี้แจงกรณีเฟซบุ๊กเพจไทบ้าน ได้มีการเสนอข่าวว่า "พลังจับตาของ ปชช. เห็นผลแล้ว!” ผลนับคะแนนใหม่ ปทุมธานี เขต 7 .....ออกมาแล้ว....พรรคประชาชนคว้าชัยชนะแบบขาดลอย ทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น ทั้ง สส. เขต และบัญชีรายชื่อ!......พรุ่งนี้รอลุ้นผลรวมทั้งเขตแบบเป็นทางการก่อนเที่ยง!.... คิดว่าจะมีการพลิกล็อกอีกไหม? คอมเมนต์ มาคุยกันครับ! นั้น
สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง กล่าวคือ ผลการนับคะแนนใหม่ ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สส. จังหวัดปทุมธานี เขต 7 ไม่ทำให้พรรคประชาชน คว้าชัยชนะแบบขาดลอย ตามที่เสนอข่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามประกาศผลการนับคะแนน สส. แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเสือตั้ง (ส.ส. 6/1 (บช) และ ส.ส. 6/1) ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569) ดังนั้น การนับคะแนนใหม่จึงไม่มีผลทำให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่อย่างใด