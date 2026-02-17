"อัครา" ยัน ก.เกษตรฯ ไม่ใช่ของกล้าธรรม แล้วแต่นายกฯ แบ่งงาน มั่นใจไร้รอยร้าวกับภูมิใจไทย

"อัครา" ยันกระทรวงเกษตรฯ ไม่ใช่ของพรรคกล้าธรรม ชี้การแบ่งงานอยู่ที่นายกรัฐมนตรี มั่นใจไร้รอยร้าวภูมิใจไทย เตรียมประชุม กก.บห.พรรค พฤหัสฯ นี้
วันนี้ (17 ก.พ. 69) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะว่าที่ สส.พะเยา พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรมในวันที่ 19 ก.พ.ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดประเด็นที่จะหารือ เนื่องจาก นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคยังไม่ได้แจ้งข้อมูล ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ยังไม่ได้พูดคุยหรือพบกัน
เมื่อถามถึงจุดยืนการเข้าร่วมรัฐบาลและสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี นายอัครา ระบุว่าต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์ชี้แจงไปบางส่วนแล้ว ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับ 1 จะต้องลงมติสนับสนุนตามหลักการหรือไม่ นายอัครา มองว่าเป็นมารยาททางการเมือง สำหรับความคืบหน้าในการประสานงานไปยังพรรคภูมิใจไทย คาดว่าเลขาธิการพรรคจะแจ้งให้ว่าที่ สส. ทราบในการประชุมพรรควันที่ 19 ก.พ. นี้
นายอัครา กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่า ต้องรอหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นผู้ชี้แจง โดยตามมารยาททางการเมือง พรรคอันดับ 1 จะต้องเป็นฝ่ายเชิญไปหารือ ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าทุกอย่างต้องขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่รออยู่ รวมถึงต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
สำหรับกระแสข่าวที่พรรคภูมิใจไทยต้องการกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา ระบุว่าเป็นเพียงข่าว และไม่คิดว่าจะสร้างความตะขิดตะขวงใจ พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใช่ของพรรคกล้าธรรม การบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อถามย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าธรรมจะไม่ตะขิดตะขวงใจต่อกันใช่หรือไม่ นายอัครา กล่าวว่า "อย่าวิเคราะห์กันเองเลย" ขอให้รอถามหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคถึงทิศทางการเมือง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยของแต่ละพรรค
มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม ในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 15.00 น. ร.อ.ธรรมนัส กำชับให้ว่าที่ สส. ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง