‘ธรรมนัส’ ยังเก็บตัวเงียบ หลังข่าวสะพัด "เนวิน" นัดเจรจาขอยึด ก.เกษตรฯ แลกร่วมรัฐบาล

‘ธรรมนัส’ ยังเก็บตัวเงียบ ไร้ความเคลื่อนไหว จับตาเจรจาต่อรองตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ หลังสะพัด "เนวิน" ยื่นคำขาดให้คายเก้าอี้ แต่กล้าธรรมยังยืนยันขอโควตาเดิม คาดจบสัปดาห์นี้
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคกล้าธรรม ยังคงไร้วี่แวว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแกนนำคนสำคัญเดินทางเข้าพรรค ท่ามกลางสื่อหลายสำนักปักหลักกันตั้งแต่เช้า เพื่อรอความชัดเจนถึงการเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ภายหลังช่วงกลางดึกที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่า นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในฐานะครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย ยื่นคำขาดให้พรรคกล้าธรรมคืนโควตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ จะผลักพรรคกล้าธรรมไปเป็นฝ่ายค้านทันที โดยจะดำเนินการทาบทามนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมรัฐบาลแทน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด มีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัสยังไม่ได้เดินทางเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการเจรจาโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัสยังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น ขอคุมกระทรวงเกษตรฯ เหมือนเดิมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจน ขณะเดียวกัน แกนนำพรรคกล้าธรรมคนอื่นๆ ก็กำลังรอสัญญาณจาก ร.อ.ธรรมนัส ว่าจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่