“ธนกฤต” ลุยหาเสียงอุดมสุข ชูแก้รถติด–ฝุ่นพิษ–เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ

”ธนกฤต “ลุยหาเสียงอุดมสุข รับฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้า ชูแก้เศรษฐกิจฐานราก–รถติด–ฝุ่น PM2.5 ย้ำดูแลกลุ่มเปราะบาง ปรับระบบสาธารณสุข เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปราบเงินสีเทา–ยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง
วันนี้ (3 ก.พ. 69 )นาย ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ โฆษกพรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัครสส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม นำคณะลงพื้นที่หาเสียงช่วยนาย ณัฐธนินทร์ เลิศเตชะสกุล ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคกล้าธรรม เบอร์ 4 เขต 23 บริเวณตลาดคุณยิ้ม@อุดมสุข (ตลาดอุดมสุขเดิม) โดยได้เดินพบปะประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด พร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าอย่างใกล้ชิด ก่อนขึ้นรถแห่พบประชาชนตามสองข้างทางในหลายเส้นทางสำคัญ ได้แก่ ซอยลาซาล ซอยอุดมสุข ซอยประวิทย์และเพื่อน ซอยวชิรธรรม ซอยปุณวิถี ตลาดอุดมสุขวอร์ค ตลาดปุณวิถี และตลาดดวงพลอย ก่อนวนกลับมาสิ้นสุดที่ตลาดคุณยิ้ม
นายธนกฤตเปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาของคนกรุงเทพมหานครยังคงเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่หลายพรรคการเมืองเคยพูดไว้แต่ไม่สามารถทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ พรรคกล้าธรรมจึงต้องการอาสาเข้ามา “กล้าทำ” เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถค้าขายได้คล่องตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ ปัญหาด้านการจราจรยังถือเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อลดปัญหารถติดในกทม.รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ในขณะนี้มีค่าสูงเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเด็กเยาวชนจำนวนมาก
นายธนกฤต ยังกล่าวถึงความสำคัญในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชุมชน ทั้งบุคคลไร้บ้าน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ด้านสาธารณสุข ประชาชนต้องการให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
ในด้านเศรษฐกิจ นายธนกฤต ระบุว่าพรรคกล้าธรรมต้องการเร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต พร้อมย้ำจุดยืนในการปราบปรามเงินสีเทา เงินสีดำ และยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคม
“ เสียงสะท้อนจากชาวกรุงเทพ คือความคาดหวังให้พรรคกล้าธรรมเร่งผลักดันนโยบายต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ออกกำลังกายให้เพียงพอและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน”นายธนกฤตกล่าว