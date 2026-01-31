“บิ๊กแจ๊ส” ร่วมคาราวาน กธ.ปทุมฯ ดัน “อัยรินทร์” เข้าสภา โต้พรรคดังอย่ามาบิดเบือนประชาชน

“บิ๊กแจ๊ส” ลุยคาราวานกล้าธรรมปทุมฯ ดัน “อัยรินทร์ เบอร์ 8” สู่สภา ลั่นเลือกคนทำงานจริงไม่ใช่นักการเมืองพูดเก่ง เผยเตรียมขึ้นเวทีใหญ่พรุ่งนี้ โต้กลับพรรคดัง อย่ามาบิดเบือนประชาชน
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 หมายเลข 8 พรรคกล้าธรรม ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง โดยจัดคาราวานรถแห่พบปะประชาชนตามชุมชนและตลาดสำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายพรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า กระแสตอบรับจากประชาชนเป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งการเข้ามาทักทายและโทรศัพท์สอบถามขอเอกสารนโยบายเพิ่มเติม พร้อมฝากถึงผู้สมัครให้ยึดมั่นคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชน และผลักดันงานในระดับสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงชั้นกรรมาธิการ เพื่อดึงงบประมาณสนับสนุนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม หัวใจของการเลือกตั้งครั้งนี้คือการได้ผู้แทนที่ทำงานร่วมกับพื้นที่ได้จริง สามารถประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันโครงการสาธารณะให้เกิดผล โดยยกตัวอย่างช่วงวิกฤติน้ำท่วมในพื้นที่ ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้ประสานงานกับ กรมชลประทาน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตำบลคูคต อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สะท้อนความเข้าใจพื้นที่และการทำงานเชิงรุก
“เราต้องการคนทำงานจริงมาเป็น ส.ส. เพื่อพัฒนาบ้านเรา ยังมีหลายโครงการของ อบจ.ที่ต้องการแรงสนับสนุนเชิงนโยบาย หากได้ผู้แทนที่ประสานงานได้ดี งานจะเดินหน้าเร็วขึ้น ขอโอกาสพี่น้องส่ง ‘ตั๊ก อัยรินทร์’ เข้าสภาผู้แทนราษฎร เป็น ส.ส.คนบ้านเรา เพื่อทำงานพัฒนาปทุมธานีอย่างเต็มที่ ตั๊กจะพิสูจน์ด้วยผลงาน ไม่ใช่แค่คำพูด” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าว
นอกจากนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ยังเปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ไปพรรคกล้าธรรม จะจัดเวทีปราศรัยใหญ่บริเวณลานตรงข้าม ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน เคยใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดปราศรัยมาแล้ว โดย ในตอนแรกตนไม่ได้คิดจะขึ้นเวที แต่ถูกพาดพิงจากทั้ง 2 พรรคการเมือง โดยระบุชื่อตนชัดเจน ตนจึง อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังข้อเท็จจริงว่า มีอะไรบ้าง อย่ามาโกหกประชาชน
ด้าน น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ มาจากความตั้งใจอยากเห็นปทุมธานีพัฒนาอย่างเป็นระบบ และไม่ทิ้งปัญหาค้างสะสมในพื้นที่ หากได้รับความไว้วางใจ จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างท้องถิ่นกับระดับนโยบาย ผลักดันงบประมาณและโครงการที่ตอบโจทย์พื้นที่จริง
“ตั๊กเติบโตที่นี่ เห็นปัญหาของพี่น้องมาตลอด ทั้งเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก การจราจรติดขัด ระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่ทั่วถึง รวมถึงโอกาสทางอาชีพของคนรุ่นใหม่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นชีวิตประจำวันของคนปทุมธานี ส.ส.ต้องไม่ใช่แค่คนยกมือในสภา แต่ต้องเป็นคนลงพื้นที่ รับฟัง ทำงานกับท้องถิ่น และตามงานให้จบ ตั๊กพร้อมทำงานเต็มที่ ประสานทุกหน่วยงาน เพื่อให้ปทุมธานีของเราเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน“ น.ส.อัยรินทร์ กล่าว