“กุ้ง ทัศนีย์” อู้เหนืออ้อนขอคะแนนคนลำปาง ฉะรัฐบาลเดิม ชู ปี 69 โอกาสดัน “เท้ง” เป็นนายกฯ

“กุ้ง ทัศนีย์” อู้เหนืออ้อนคะแนนเสียงชาวลำปาง ถามแม่ป้า มีกะตังแล้วบ่ เปลี่ยนเอาบ่คะ ฉะ รัฐบาลหน้าเดิมทำอะไรได้ ขอกาส้มถล่มทลาย ชี้ ปี 69 สว. หมดอำนาจ เป็นโอกาสทองดัน “เท้ง” เป็นนายกฯ ของประชาชน ซัดอิทธิฤทธิ์รัฐธรรมนูญทำองค์กรอิสระคอร์รัปชัน ลั่น มีคนตายแล้วนะคะ ยกเคส “ตึกถล่ม-ถนนพระราม 2” สะท้อนต้องรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (23 ม.ค.) เวลา 10.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์วัดป่ากล้วย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พรรคประชาชน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ จัดเวทีปราศรัยย่อย เพื่อช่วย นายชลธานี เชื้อน้อย ผู้สมัคร สส. ลำปางเขต 3 หาเสียง
โดย นางสาวทัศนีย์ กล่าวว่า งวดนี้อย่าแบ่งใจ ต้องตัดสินใจแล้ว เพื่อให้นายณัฐพงษ์ เป็นนายกรัฐมนตรีจากประชาชน ที่ต้องขอแบบนี้ เพราะถ้างวดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เราก็จะได้คนเดิม
“ถามแต๊ๆ เต๊อะ ใครอยู่รัฐบาลเดิมแล้วสตางค์ในกระเป๋ามีมักขนาด มีกะตังแล้วบ่ เปลี่ยนเอาบ่คะ อยู่รัฐบาลเดิม หลานแม่การศึกษาก็ดี เรียนฟรี ระบบสาธารณสุขก็ดี แม่ไปโรงพยาบาลก็เจอหมอมีไหมคะ ไม่มีซักอย่างแล้ว เราควรเปลี่ยนหรือยังคะ อย่างน้อยรุ่นเราต้องเปลี่ยนให้ลูกหลานเรา” นางสาวทัศนีย์ กล่าว
นางสาวทัศนีย์ กล่าวต่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากความเงียบ เงียบมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เลย แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากพวกเราทุกคน เขาจะจับมือกัน ดังนั้น ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ประเทศก็อยู่อย่างนี้ รัฐบาลก็จะอยู่อย่างนี้
“รัฐบาลที่หาเสียงทุกวันนี้ กุ้งถามหน่อยเถอะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใครเป็นรัฐบาล พรรคเดิมเป็นรัฐบาลใช่หรือไม่ แล้วทำอะไรได้ เพราะฉะนั้น เหลือเพียงแค่พรรคประชาชนพรรคเดียว เราไม่เคยได้รับโอกาสเป็นรัฐบาลเลย ตั้งแต่ปี 2562 จำได้หรือไม่ ทั้งเพื่อไทย ทั้งอนาคตใหม่ โหวตให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกฯ แล้วได้นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ก็ไม่ได้ เพราะมี สว. แล้วปี 2566 เราโหวตให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ แล้วเราได้ใครเป็นนายกฯ ได้ พ.เหมือนกัน เพื่อไทย แต่ปี 2569” นางสาวทัศนีย์ กล่าว
นางสาวทัศนีย์ ระบุว่า เราต้องการนายธนาธรเป็นนายกฯ กลับได้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เราต้องการนายพิธาเป็นนายกฯ กลับได้เพื่อไทย ตอนนี้ สว.ไม่มีสิทธิโหวตนายกฯ แล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้เลือกพรรคประชาชน
“แม่เลือกนะคะ เลือกแบบปันใจไม่ได้นะคะ เราร้องเพลงเธอปันใจไม่ได้นะคะ กุ้งอยากจะร้องเพลงให้ฟัง แต่ร้องไม่ได้ เสียงกุ้งเพราะมากเลย เพราะฉะนั้น เลือกคุณเพียว (นายชลธานี) และคุณเท้ง แม่คะอิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญชุดนี้ แม้ ปี 2569 สว. โหวตนายกฯไม่ได้ แต่สามารถตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาได้ จำตึกถล่มได้หรือไม่ แผ่นดินไหวพม่าพม่าไม่เป็นอะไรเลย แต่ตึก 33 ชั้นในประเทศไทยถล่มลงมา มีคนตาย ตอนนี้การทุจริตไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลข ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษแล้ว แต่มีคนตายจริง เรามีลูกหลานไปทำงานกรุงเทพฯ หรือไม่ เราห่วงเขาหรือไม่ เราต้องภาวนาว่าผ่านถนนพระราม 2 จะตายกันหรือไม่ รถขับไป ถนนจะถล่มหรือไม่ เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาชน เราจะสามารถถอดถอนองค์กรอิสระที่บอกว่าจะมาตรวจสอบ แต่การคอร์รัปชันที่สุดมันก็อยู่ในองค์กรอิสระ มันพิสูจน์มาแล้วจากตึกถล่ม จากเครนถล่มที่มีคนตาย เพราะฉะนั้น เราจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นของประชาชนที่สุด ถ้าครั้งนี้เราไม่สู้ เราก็จะถูกมัดอยู่อย่างนั้น ถูกขังอยู่อย่างนั้นเรายอมได้หรือไม่” นางสาวทัศนีย์ กล่าว