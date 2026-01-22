"ปวีณา" นำกธ.ถกด้านสังคมจุฬาราชมนตรี ชูแก้ยาเสพติด-อาชญากรรม ลุยหาเสียงมีนบุรี วังทองหลาง

“ปวีณา” นำคณะผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม พบจุฬาราชมนตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคม ชู นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด-อาชญากรรม คืนความยุติธรรมให้กับสังคม ก่อนเดินลุยหาเสียงย่านมีนบุรี วังทองหลาง แบบเคาะประตูบ้าน อ้อนขอคะแนน 8 ก.พ. กา ”กล้าธรรม“ เบอร์ 42
วันที่ (22 มกราคม 2569) เวลา 10.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม นำคณะลงพื้นที่ตลาดมีนบุรี เพื่อขอคะแนนเสียงช่วยนายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ (วัง) ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ เขต19 หมายเลข 4 (มีนบุรี ,สะพานสูง) โดยมีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้การตอบรับอย่างคึกคัก โอกาสนี้ นางปวีณา พร้อมคณะยังได้นั่งรถสองแถวไปสักการะศาลหลักเมืองมีบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล
เวลา12.00น. นางปวีณา พร้อมคณะและผู้สมัคร สส.เขต 14 นายศรราม ศรีบุญเรือง หมายเลข 6 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ที่สำนักงานจุฬาราชมนตรี ภายในโรงเรียน โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อีกด้วย
เวลา 13.30น.นางปวีณา พร้อมด้วย นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรมนำทีมลงพื้นที่บริเวณซอยลาดพร้าว 87 เพื่อช่วย นายศรราม ศรีบุญเรือง ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 วังทองหลาง เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ พรรคกล้าธรรม หาเสียงและพบปะกับผู้นำชุมชนจันทราสุข จากนั้นได้เดินทักทายประชาชนในพื้นที่ พร้อมแจกใบปลิว โดยขอคะแนนให้เลือกพรรคกล้าธรรม ทั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และ สส.แบบแบ่งเขต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
จากนั้น นางปวีณา และ ผู้สมัคร สส. ได้ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจันทราสุข พร้อมพูดคุยกับครู ผู้ปกครอง และเด็กเล็กถึงชีวิตความเป็นอยู่การดูแลภายในศูนย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นโดยมีเด็กๆนั่งห้อมล้อม และถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเอง ขณะที่ ช่วงหนึ่ง นางปวีณา ได้เล่านิทานแจ็กผู้ฆ่ายักษ์ให้เด็กๆ ฟังด้วย
นางปวีณา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงการพบกับนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี โดยระบุว่า วันนี้ได้เข้าพบกับผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคม และนโยบายสำคัญของพรรคกล้าธรรม จึงได้มีโอกาสหารือถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งการบำบัดผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการฝึกอาชีพ และการสร้างงานในระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งท่านจุฬาราชมนตรีก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะการข่มขืนแล้วฆ่าให้มีโทษประหารสถานเดียว ซึ่งท่านจุฬาราชมนตรีก็เห็นด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องร้ายแรงไม่สมควรให้ผู้กระทำผิดกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ถือเป็นแนวนโยบายของพรรคกล้าธรรมที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับสังคม ซึ่งท่านจุฬาราชมนตรีและขออวยพรให้โชคดี
นอกจากนี้ นางปวีณา ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดมีนบุรี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่า ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชน เพราะผู้สมัคร สส.ของพรรคกล้าธรรมเป็นคนในพื้นที่ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่าพรรคกล้าธรรมมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความตั้งใจที่จะพลิกสังคมให้มีความเป็นธรรม ส่วนการเดินทางมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทราสุข ซึ่งมีเด็กประมาณ 60 คน นั้น ถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชม ที่ผู้ปกครองนำลูกหลานมาไว้ขณะที่ไปทำงาน โดยย้ำว่าเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคกล้าธรรม ที่ต้องการให้ศูนย์เด็กเล็กตั้งอยู่ในชุมชน เพื่อรองรับบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ พรรคกล้าธรรมยังมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อย่างโครงการธนาคารเพื่อประชาชน สำหรับช่วยผู้เปราะบางและบุคลากรครู ที่มีภาระหนี้สินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
“ การลงพื้นที่ในวันนี้มีผู้สมัคร สส. เขตวังทองหลาง และผู้สมัคร สส.กทม. เขตอื่นของพรรคร่วมลงพื้นที่ด้วย เพื่อย้ำถึงความตั้งใจในการทำงานเพื่อเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม อีกทั้งยังสะท้อนแนวทางการทำงานของพรรคกล้าธรรมที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเต็มที่ ”นางปวีณา กล่าวในช่วงท้าย
สำหรับผู้สมัคร สส.กทม.ที่ร่วมลงพื้นที่วันนี้ ประกอบด้วย เขต 1 นายอัครพล คฤหเดชรัตนา
เขต 4 ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม
เขต 5 นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช
เขต 13 นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์
เขต 14 นายศรราม สีบุญเรือง
เขต 15 นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์
เขต 16 นายสิรภพ เอื้อชลิตนุกูล
เขต 17 นายนพดลชัย ประภัสสิริ
เขต 18 นายวิญญู อำนวยสมบัติ
เขต 19 นายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ
เขต 21 นางสาวมินทร์ชิสา มณีนนทเศรษฐ์,
เขต 25 นายณัฐดนัย หลำแสงกุล นอกจากนี้ยังมีผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ อาทินาย โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ , นาย ชวิศ ควันธรรม และนาย อัครวัต เวชสถิตย์ มาร่วมด้วย