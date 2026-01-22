พท.โวกวาด 10 เขตอุดรฯ มั่นใจ "ยิ่งกว่าพลัส 70-30" ทำได้ ไม่สะดุดเหมือน ดิจิทัลวอลเล็ต

"ยศชนัน" ลั่น ได้อุดรฯทั้ง 10 เขต เชื่อ ปชช.ให้โอกาสเพื่อไทย เสียงตอบรับดี มั่นใจ "ยิ่งกว่าพลัส 70-30" ทำได้ ไม่สะดุดเหมือน ดิจิทัล วอลเล็ต
วันนี้ (22 ม.ค.69) เวลา 12.05 น. ที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดอุดรธานี จะสามารถทวงคืนพื้นที่ทั้ง 10 เขตได้หรือไม่ ว่า แน่นอน ครั้งนี้มีความมั่นใจ ซึ่งสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจคือเรื่องนโยบาย เพราะวันนี้เราสามารถส่งนโยบายให้คนอุดรฯ กลับมาให้โอกาสพรรคเพื่อไทยอีกครั้งในเขตที่ขาดไป
เมื่อถามย้ำว่าเขตที่เป็นสีแดงและกลายเป็นสีส้ม จะปรับยุทธศาสตร์อย่างไรให้กลับมาเป็นสีแดงนายยศชนัน กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องการลงพื้นที่ เป็นการส่งมอบและพยายามทำความเข้าใจกับนโยบายกับประชาชน รวมถึงทางผู้สมัครของเราเป็นผู้ที่ลงพื้นที่อยู่แล้ว และย้ำว่าครั้งนี้มีความมั่นใจ ทั้งดูจากเสียงภายในก็เป็นไปตามที่คาด เสียงตอบรับดี และมีความหวังว่าในครั้งนี้เราจะได้ 10 เขต ทั้งนี้ทุกเขตก็ต้องทำงานหนักเท่ากัน เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องสื่อสารให้ประชาชนเห็นความสม่ำเสมอในการทำงาน ซึ่งเขตครั้งที่แล้วที่ไม่ได้รับเลือกก็ลงพื้นที่อยู่ตลอด พยายามทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาทำเป็นนโยบายเพิ่มเติม ให้กับพี่น้องชาวอุดรฯ
เมื่อถามว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบายยิ่งกว่าพลัส 70-30 ว่าอาจจะทำไม่ได้จริง เหมือนนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต นายยศชนัน กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นทีละครั้ง มีการคำนวณเรื่องงบประมาณและมีโมเดลเพิ่มเติม เรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับภาครัฐ ซึ่งมีความมั่นใจว่าสามารถส่งมอบและทำนโยบายได้
เมื่อถามย้ำว่าจะไปสะดุดข้อกฎหมายหรือปัญหาเหมือนนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เราถอดบทเรียนและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นกลไกที่ทำได้เลย