“ภูมิธรรม” ดีใจรอดคดี ขอบคุณศาลให้กำลังใจคนทำงาน ไม่ตอบเป็นคดีการเมือง เหตุอยู่ช่วงเลือกตั้ง

อดีตรองนายกฯ ดีใจ รอดคดี ฮั้ว สว. ขอบคุณศาล รธน. ให้กำลังใจคนทำงาน เชื่อ หากฟังคำวินิจฉัยทั้งหมด ก็จะเข้าใจ ไม่ขอตอบเป็นคดีการเมืองหรือไม่ เหตุ อยู่ในช่วงเลือกตั้ง
วันนี้ (21 ม.ค.) เวลา 17:20 น. ที่สนามบินสกลนคร นายภูมิธรรม เวชยชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ว่า นายภูมิธรรม และ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ว่า ดีใจ และต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ให้กำลังใจคนทำงานที่ตั้งใจทำงาน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้ พวกเราก็ทำตามหน้าที่ ตามที่มีการร้องเรียน ต้องการทำให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ เราเดินตามกระบวนการทุกอย่าง สิ่งที่ทำไปทุกขั้นตอน เป็นการทำตามขั้นตอนทางกฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติของดีเอสไอ ตั้งแต่โดนตั้งข้อหา เราก็ยังไม่มั่นใจ ไม่สบายใจ ว่าโดนได้อย่างไร ในขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่ควรจะเป็นไป เพราะคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนมีความเห็น และรู้สึกค่อนข้างมาห เราเพียงแต่ทำให้เรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์ เพราะเกี่ยวพันกับสถาบันนิติบัญญัติ เราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบ เกิดปัญหากับสถาบันนิติบัญญัติ
ส่วนมองว่า ที่ผ่านมา เป็นคดีการเมืองหรือไม่ นายภูมิธรรม ระบุว่า เรื่องนี้ยังไม่อยากพูด เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้ง แต่ตนว่าทุกคนเห็น และรู้ และได้ฟังศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดแล้ว ก็จะชัดเจนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ตนคิดว่า ถ้าไปอ่านคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด ก็คงเข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร วันนี้มา จ.บึงกาฬ ไม่ได้ไปฟังศาลด้วยตัวเอง เพราะมั่นใจในตัวเองที่บริสุทธิ์ คิดว่าไปอยู่กับพี่น้องประชาชนดีกว่า