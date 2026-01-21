"ฉัตรวรรษ" เคารพคำวินิจฉัยศาล "ภูมิธรรม-ทวี" รอด หัวเราะแล้วแต่พวกท่านไม่กล้าคิดเป็นคดีการเมือง

"สว.ฉัตรวรรษ" เผย เคารพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ "ภูมิธรรม-ทวี" รอด คดีแทรกแซงฮั้ว สว. ชี้ หลังจากนี้ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่ตัวเอง หัวเราะแล้วแต่พวกท่านไม่กล้าคิดเป็นคดีการเมือง
วันนี้ (21ม.ค.) พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรรมนูญ ที่ระบุว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ของกรมสอบสวนพิเศษ ในคดีฮั้วสว. ว่า เคารพในคำวินิจฉัยของศาล ส่วนจะมีการร้องต่อหรือไม่ ก็น่าจะสิ้นสุดแล้ว ซึ่ง คดีฮั้วสว. ก็อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ใครมีหน้าที่ก็ทำไปตามหน้าที่ ทำไปตามอำนาจ ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เมื่อถามว่าปลายทางของคดีฮั้วสว.จะไปจบที่ตรงไหนพล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ตนไม่สามารถคาดการได้
เมื่อถามว่าวันนี้พอใจหรือไม่ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ต้องเคารพทุกอย่าง
ส่วนที่ในคำร้องศาลระบุว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอนั้น พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ไม่ได้
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะเอาไปร้องต่อหน่วยงานอื่นนั้น พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญใครเป็นผู้เสียหายก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์ทั้งนั้น ตามอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ให้อำนาจประชาชน ตั้งเยอะแยะแต่ก็ต้องใช้อำนาจหน้าที่ไปตามที่ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นคดีการเมืองหรือไม่ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ หัวเราะก่อนกล่าวว่า แล้วแต่พวกท่านจะไปคิดเอาเอง ไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้น
เมื่อถามว่าเป็นการประชันอำนาจระหว่างสีน้ำเงินและสีแดงใช่หรือไม่ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ไม่ทราบ