“ไชยชนก” ปัด 10 สส.พรรคเดียวเอี่ยวสแกมเมอร์ วอนรอผลสอบสวนข้อเท็จจริง

“ไชยชนก” ลั่นไม่จริง 10 สส.พรรคเดียวกันเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ ขอความเป็นธรรมให้พรรคประชาชน เรียกร้องสื่อนำเสนอด้วยความรับผิดชอบ ฝากประชาชนรอหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันที่ (20ม.ค.69) นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีที่สื่อหลายสำนักมีการระบุว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ เป็นสส. 10 คน ที่อยู่ในพรรคเดียวกันว่า ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกมา เรื่องแรกคือไม่ได้บอกว่าเป็นสส.ทั้งหมด 10 คน แต่อาจจะเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมือง เรื่องที่สองไม่ได้บอกว่ามาจากพรรคเดียวกัน ยืนยันมาตลอดว่ามาจากหลายพรรค หลายเครือข่าย ส่วนจะมีการเปิดรายชื่อเมื่อไหร่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา โดยอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานการณ์ตอนนี้คือข้อมูลต่างๆ อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิสูจน์หลักฐาน เมื่อตรวจสอบพิสูจน์เสร็จเมื่อไหร่ก็จะถูกเปิดเผยเมื่อนั้น
”เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อมอบความเป็นธรรมให้กับพรรคประชาชน ผมไม่ได้บอกว่าในบุคคลที่เหลือจะไม่มีคนจากพรรคประชาชนหรืออย่างใด แต่อยากให้รอดูติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังจากได้รับทราบหลักฐานเสร็จแล้ว ก็คงจะออกมาแถลงต่อสาธารณะชนว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวอย่างไรบ้าง ใครเกี่ยวกับเว็บ ใครเกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่อยากให้เหมารวมแบบนี้” นายไชยชนก กล่าว
นายไชยชนก กล่าวว่า อยากจะขอให้สื่อมวลชนนำเสนออย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง เพราะเป็นเวลาที่อาจจะส่งผลกระทบให้หลายพรรคเสียหาย ซึ่งไม่ใช่เจตนาของเรา เพราะเราทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ทำงานตามข้อมูลที่เรามี อีกส่วนคืออยากจะฝากไปยังประชาชนที่รับสื่อในช่วงเวลานี้ให้ฟังอย่างมีสติ หาข้อมูลให้ละเอียด เพราะว่าหลายอย่างก็อาจจะมีเจตนาแอบแฝงในการนำเสนอ ดังนั้น ขอให้ทุกคนเสพสื่ออย่างมีสติ