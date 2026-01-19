“รสนา” จี้ถามจุดยืนพรรคส้ม ปม ปตท.ประเมินมูลค่าท่อใหม่ราคาเพิ่ม แทนที่จะลดตามความเสื่อม ฟัน 7 แสน ล.ที่ควรเป็นของรัฐ

อดีต สว.กทม. ถามซ้ำจุดยืนพรรคส้ม คิดยังไงการแปรรูปคือการคอร์รัปชันหรือไม่ ยกปม “ธีระชัย” ชี้ ปตท.ประเมินมูลค่าท่อใหม่เพื่อคิดค่าผ่านท่อเพิ่มขึ้นอีก แทนที่จะลดลงตามความเสื่อม กวาดรายได้เกือบ 7 แสน ล.ซึ่งควรเป็นของรัฐ จี้อย่าหลบเลี่ยงเหมือนนักการเมืองทั่วไป
วันนี้ (19 ม.ค.) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ถึงเรื่อง การแปรรูปคือการคอร์รัปชันหรือไม่ ?! โดยระบุว่าคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อธิบายเรื่องราคาทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปรรูปตามมูลค่าบัญชี (Book value) แทนที่จะเป็นราคาตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน (Current market value) ที่ธุรกิจทั่วไปเขาปฏิบัติกันเมื่อซืัอขายหุ้น ว่า เป็นการทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์ที่ควรได้ อย่างมหาศาล
“เมื่อไม่มีการตีราคาใหม่ให้เหมาะสม ประชาชน/กระทรวงการคลัง จึงเสียไปซึ่งประโยชน์ที่พึงจะได้”
คุณธีระชัย ยกข้อความในหนังสือของดิฉันถึงหัวหน้าพรรคประชาชนว่า
“ข้อมูลที่ คุณรสนา โตสิตระกูล แจ้งต่อหัวหน้าพรรคประชาชน:-
“บมจ.ปตท.ได้จ้างบริษัทเอกชน 2 บริษัทมาประเมินมูลค่าท่อส่งก๊าซใหม่ (Revalue) ในปี 2552 โดยประเมินมูลค่าท่อจากอายุการใช้งานที่ยังเหลืออยู่ วัตถุประสงค์ที่ประเมินมูลค่าใหม่ ก็เพื่อมาคิดค่าผ่านท่อเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ราคาประเมินจากบริษัทที่ 1 ว่ามีมูลค่าเพิ่ม 105,000 ล้านบาท และส่วนอีกบริษัทประเมินมูลค่าท่อเพิ่ม 120,000 ล้านบาท” ผมตั้งข้อสังเกตว่า ระบบท่อก๊าซแสดงมูลค่าตามบัญชีในวันแปรรูป ปี 2544 จำนวน 47,000 ล้านบาท เวลาผ่านไป 8 ปี มูลค่าย่อมลดลงตามการใช้งาน
แต่ถึงแม้ผ่านไป 8 ปี ก็ยังประเมินมูลค่าได้สูงถึง 105,000-120,000 ล้านบาท
ดังนั้น ถ้าหมุนนาฬิกาย้อนกลับไป ณ ปี 2544 ที่แปรรูป มูลค่าตลาดขณะนั้นก็ย่อมจะสูงกว่า 105,000-120,000 ล้านบาท อยู่อีกมาก
นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินอื่นที่ควรจะได้มีการประเมินมูลค่าตลาด ณ ปี 2544”
กรณีการแปรรูป ปตท.โดยคิดมูลค่าทรัพย์สินตามมูลค่าบัญชี ดังที่คุณธีระชัยขยายความ ทำให้ดิฉันนึกถึงคำพูดของโจเซฟ สติกลิตส์ (Joseph Stigliz) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักชาวอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2001 หรือ พ.ศ. 2544 ปีเดียวกับที่มีการแปรรูป ปตท. เข้าตลาดหลักทรัพย์
สติกลิตส์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก และวาทะของนักเศรษฐศาสตร์อย่างเขาที่ดิฉันไม่เคยลืมคือ
Privatization is Bribarization
ซึ่งถ้าจำไม่ผิด มีนักวิชาการ ชื่อ ดร.เกษียร เตชะพีระ เคยแปลและขยายความว่า “การแปรรูปคือการคอร์รัปชัน”
เพราะ “พวกตนไม่จำต้องฉกฉวยเอากำไรจากรัฐวิสาหกิจเป็นรายปีอีกต่อไป เพียงแต่บอกขายรัฐวิสาหกิจให้ต่ำกว่าราคาตลาดเสีย พวกตนก็สามารถฉวยเอามูลค่าสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจก้อนโตเข้าตัว แทนที่จะทิ้งมันไว้ให้ผู้มาดำรงตำแหน่งคนต่อๆไปมาถลุง..”
คำอธิบายนี้เหมือนกับการแปรรูป ปตท. โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินตามมูลค่าบัญชี ใช่หรือไม่ ?!?
การขายหุ้นให้เอกชนครอบครองถึง 48-49% ซึ่งเม็ดเงินที่เอกชนจ่ายเพื่อครอบครองหุ้นเกือบครึ่งหนึ่งของ ปตท.มีมูลค่ารวมกันเพียง 28,277 ล้านบาทเท่านั้น ซ้ำยังได้ของแถมอีก เมื่อเทรดหุ้น ปตท.พ่วงท่อส่งก๊าซที่ขยายมาจากประชาชน หลัง 1-2 ปีแรกของการแปรรูป หุ้นเคยขึ้นไปถึงหุ้นละ 400 บาท ใช่หรือไม่ ซึ่งสูงกว่าราคาพาร์ (หุ้นละ 10 บาท) และราคาไอพีโอ (หุ้นละ 35 บาท) นับหลายสิบเท่า ใช่หรือไม่?
คุณธีระชัย ได้อธิบายขยายความ “วัตถุประสงค์ที่ประเมินมูลค่าใหม่ (Revalue) ก็เพื่อมาคิดค่าผ่านท่อเพิ่มขึ้น” นั่นเอง
การบอกขายสมบัติชาติในราคาต่ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากราคาหุ้น และมาประเมินมูลค่าท่อใหม่เพื่อคิดค่าผ่านท่อเพิ่มขึ้นอีก แทนที่จะลดลงเมื่อตัดค่าเสื่อมของทรัพย์สินหมดแล้ว ทำให้ปตท.ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ จากท่อก๊าซที่แปรรูปตามมูลค่าบัญชี 47,000 ล้านบาทใช่หรือไม่?!
ปตท.เก็บรายได้ค่าผ่านท่อ 3 ปี (ปี 2544 เก็บค่าผ่านท่อ 15,100 ล้านบาท ปี 2545 เก็บ 16,402 ล้านบาท ปี 2546 เก็บ 17,519 ล้านบาท 3 ปี เก็บค่าผ่านท่อรวม 49,031 ล้านบาท) ก็ตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว ที่เหลือคือกำไรล้วนๆ
แต่ใช้ไป 8 ปี ก็ยังนำไปประเมินมูลค่าท่อก๊าซด้วยมูลค่าทางตลาดอีก เพื่อวัตถุประสงค์ในการคิดค่าผ่านท่อเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันปตท.น่าจะได้รับรายได้ค่าผ่านท่อไม่น้อยกว่า 690,000 ล้านบาท ซึ่งควรเป็นรายได้ของรัฐทั้งหมด เพราะเป็นท่อส่งก๊าซที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้คืนรัฐ ใช่หรือไม่?!
ดิฉันก็อยากรู้ว่านักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ของพรรคประชาชน จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร จะคืนความเป็นธรรมให้กับคนไทย และคนรุ่นใหม่ ซึ่งเขาเหล่านั้นคือลูกหลานที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของประเทศ หรือไม่อย่างไร ?! ขอความกรุณาตอบดิฉันด้วย ดิฉันต้องการรู้จุดยืนของพรรคประชาชนจริงๆ อย่างตรงไปตรงมา อย่าเอาแต่หลบเลี่ยงเหมือนพวกนักการเมืองทั่วไป