“รสนา” เรียกร้อง “เพียงพนอ” แสดงเจตจำนงทวงคืนท่อก๊าซ พิสูจน์วาทกรรม “ได้กลิ่นความจริญ”

“รสนา” เรียกร้อง “เพียงพนอ” ทีมปฏิรูปภาครัฐพรรคประชาชน แสดงเจตจำนงทางการเมือง ทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท.มูลค่า 47,000 ล้าน ให้เป็นของรัฐโดยสมบูรณ์ พิสูจน์วาทกรรม “ได้กลิ่นความจริญ” ให้เป็นกลิ่นความเจริญเพื่อประชาชนจริงๆ
วันที่ 16 ม.ค.น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “รสนา โตสิตระกูล” เรียกร้องให้นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ ทีมบริหารด้านปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน ในฐานะอดีตผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย-อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้แสดงเจตจำนงทางการเมืองอย่างชัดเจนด้วยการเรียกคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติมูลค่า 47,000 ล้านบาท ให้กลับคืนสู่รัฐอย่างครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี 2550
น.ส.รสนาระบุว่า น.ส.เพียงพนอเคยประกาศว่ามีความตั้งใจจริงในการเข้ามาทำงานทางการเมือง พร้อมเสนอแผนปฏิรูปภาครัฐ 3 ระยะให้พรรคประชาชนเพื่อนำเสนอต่อประชาชน จึงเห็นว่าควรหยิบยกประเด็นการเรียกคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเป็นวาระการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคการเมืองใดกล้าประกาศอย่างชัดเจน
อดีต สว. ระบุด้วยว่า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพย์สินของประชาชนที่ควรได้รับคืนตั้งแต่ปี 2551 แต่จนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า 17 ปี เรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาที่ ฟ.35/2550 และคำสั่งที่ 800/2557 ชี้ชัดว่าการคืนท่อก๊าซของ ปตท. ยังไม่ครบถ้วน และเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานราชการที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา
น.ส.รสนาอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การยอมรับคำพิพากษาและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ปฏิบัติตามคำพิพากษา การมอบหมายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในการคืนทรัพย์สิน และการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีมีข้อโต้แย้งว่าทรัพย์สินใดต้องคืนตามคำพิพากษา
อย่างไรก็ตาม น.ส.รสนาระบุว่า จากการประชุมระหว่าง สตง. และฝ่ายกฎหมายของ ปตท. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ซึ่ง น.ส.เพียงพนอเข้าร่วมประชุมด้วย มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคืนท่อส่งก๊าซในทะเล โดย สตง. เห็นว่าท่อส่งก๊าซทั้งระบบ ทั้งบนบกและในทะเล มูลค่าตามบัญชีประมาณ 47,000 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินที่ต้องคืนทั้งหมด แต่ ปตท. คืนเฉพาะท่อบนบก 3 เส้น และไม่คืนท่อในทะเล ขณะที่รัฐบาลยังไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยข้อโต้แย้งดังกล่าว
นอกจากนี้ อดีต สว. ยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการคณะพิเศษ เมื่อปี 2559 ที่ระบุว่าศาลปกครองสูงสุดมองท่อส่งก๊าซเป็น “ระบบเดียวกัน” ไม่ได้แยกเป็นส่วน ๆ ซึ่งสะท้อนว่าการคืนทรัพย์สินของ ปตท. ยังไม่ครบถ้วน
น.ส.รสนาจึงเรียกร้องให้น.ส.เพียงพนอหยิบยกประเด็นการคืนท่อก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ครบถ้วนขึ้นมาเป็นวาระแรก ๆ ของการปฏิรูปภาครัฐ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ท่อส่งก๊าซซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค กลับถูกนำไปใช้เป็นกิจกรรมแสวงหากำไรของเอกชน ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจของประชาชน
ท้ายที่สุด น.ส.รสนา ยังเรียกร้องไปยังหัวหน้าพรรคประชาชน ที่เคยแสดงวาทกรรมอันสวยหรูว่า “เราพร้อมแล้ว ทั้งนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน วันนี้หลายท่านที่ได้กลิ่นความเจริญ ความเจริญนี้ มันพัดมาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ให้พิสูจน์ความจริงใจต่อวาทกรรมดังกล่าว ด้วยการผลักดันประเด็นการเรียกคืนท่อก๊าซเป็นวาระสำคัญของพรรค เมื่อนั้นจึงจะเชื่อได้ว่านโยบายและแผนปฏิบัติเป็น “กลิ่นของความเจริญเพื่อประชาชน” จริงๆ ไม่ใช่แค่กลิ่นลมปากเหมือนพรรคการเมืองทั่วไป
ข้อความฉบับเต็มในเฟซบุ๊ก “รสนา โตสิตระกูล”
ขอเสนอคุณเพียงพนอ บุญกล่ำ แสดงเจตจำนงทางการเมืองเรื่องเรียกคืนท่อก๊าซสมบัติของประชาชน
คุณเพียงพนอบอกว่าตัวเองไม่ได้มาเล่นๆ มาพร้อมเสนอแผนงานปฏิรูป 3 ระยะให้พรรคประชาชน เพื่อส่งมอบต่อประชาชนคนไทย
ดิฉันขอเสนอให้มีประเด็นปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมเรื่องเรียกคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนกลับคืนรัฐให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงที่ยังไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าประกาศ
ท่อก๊าซสมบัติประชาชนที่ควรได้คืนตั้งแต่ปี 2551 เมื่อ17 ปีที่แล้ว แต่จนบัดนี้เรื่องก็ยังเงียบหาย แม้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ 800/2557 ความว่า การคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่ครบถ้วนเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานราชการ ต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการคืนทรัพย์สินให้ครบถ้วนตามคำพิพากษาที่ ฟ35/2550
โดยที่มติคณะรัฐมนตรี 18 ธันวาคม 2550 มีสาระสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1)รัฐบาลยอมรับคำพิพากษาและมอบหมายรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาแทนคณะรัฐมนตรี
2)มอบหมายให้ สตง. เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษา
3)หากมีข้อโต้แย้งว่าทรัพย์สินใดต้องคืนตามคำพิพากษา ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ
ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามให้มีการคืนท่อก๊าซตามคำพิพากษาที่ถูกเตะถ่วงมาเป็นเวลา ถึง 17 ปี (พ.ศ 2551-2568) แม้ผู้ฟ้องคดีได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามมติ ครม. 18 ธันวาคม 2550 แต่ยังไม่มีรัฐบาลใดยอมปฏิบัติเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศและประชาชนเลย
จากเอกสารการประชุมระหว่าง สตง .และฝ่ายกฎหมายของบมจ.ปตท. ที่มีคุณเพียงพนอ บุญกล่ำร่วมประชุมอยู่ด้วย เมื่อวันที่29 ตุลาคม 2551 เนื้อหาสำคัญ คือมีข้อโต้แย้งว่า “ท่อส่งก๊าซในทะเลเป็นทรัพย์สินที่ต้องคืนตามคำพิพากษาหรือไม่”
ในขณะที่ สตง. ระบุว่าท่อส่งก๊าซทั้งระบบที่อยู่บนบก และในทะเลที่แปรรูปไปเมื่อปี 2544 ตามมูลค่าบัญชีประมาณ 47,000 ล้านบาทเป็นทรัพย์สินที่ต้องคืนทั้งหมด แต่บมจ.ปตท.คืนท่อบนบก 3เส้นไม่คืนท่อส่งก๊าซในทะเล แต่รัฐบาลและปตท.ยังเพิกเฉยไม่ส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาวินิจฉัยข้อโต้แย้งดังกล่าว
หลังจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า บมจ.ปตท.ยังคืนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนเพราะไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.18 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ 800/2557 โดยในคำสั่งระบุว่า มติครม.เป็นเรื่องภายในของรัฐบาล หากยังคืนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ก็เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยราชการ ต้องดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ครบถ้วน
ต่อมานายมีชัย ฤชุพันธ์ุประธานกรรมการคณะพิเศษ มีคำวินิฉัยที่เผยแพร่เมื่อกันยายน 2559 ว่าคำพิพากษาที่ฟ 35/2550 ศาลปกครองสูงสุดมองท่อส่งก๊าซเป็นระบบ ไม่ได้มองเป็นท่อนๆเป็นส่วนๆ แสดงว่า การคืนท่อก๊าซของปตท.ยังไม่ครบถ้วน
ดิฉันจึงขอเสนอให้คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ หยิบยกประเด็นปัญหาการคืนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนมาเป็นวาระแรกในการปฏิรูปภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง
ท่อส่งก๊าซเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชน แต่ถูกเบี่ยงเบนเป็นกิจกรรมหากำไรสูงสุดของเอกชนที่กลายเป็นภาระค่าครองชีพ และต้นทุนทางธุรกิจของประชาชนคนไทย
วาระแรกในการพิจารณาของคุณเพียงพนอจึงควรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนจำนวนมหาศาลที่ถูกหมกเม็ดไว้โดยคุณเพียงพนอมีส่วนรู้เห็นด้วย ใช่หรือไม่? ท่อก๊าซสมบัติชาติเป็นสิ่งที่ควรส่งมอบต่อประชาชนตามดราฟท์งานที่จะดำเนินการใน 6 เดือน 12 เดือน และเสร็จสิ้นภายใน 18 เดือน
การดำเนินการปฏิรูปโดยหยิบยกเรื่องการคืนท่อก๊าซขึ้นมาพิจารณาเป็นรูปธรรมเรื่องแรกๆ จะทำให้ประชาชนคนไทยเห็นความจริงใจว่าคุณเพียงพนอไม่ใช่คนที่กลุ่มทุนพลังงานส่งเข้ามาเพื่อขัดขวางการเรียกคืนท่อก๊าซ ซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีของทุกพรรคการเมืองไม่กล้าแตะต้อง
หัวหน้าพรรคประชาชนได้แสดงวาทกรรมอันสวยหรูว่า “เราพร้อมแล้ว ทั้งนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน วันนี้หลายท่านที่ได้กลิ่นความเจริญ ความเจริญนี้ มันพัดมาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง”
เพื่อพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของวาทกรรมนี้ จึงขอเรียกร้องท่านหัวหน้าพรรคให้หยิบยกเรื่องการคืนท่อก๊าซมาเป็นวาระการปฏิรูปภาครัฐของพรรคประชาชนเป็นวาระแรกๆ
เมื่อนั้นจึงจะเชื่อได้ว่านโยบายและแผนปฏิบัติของท่านเป็น “กลิ่นของความเจริญเพื่อประชาชน” ไม่ใช่แค่กลิ่นลมปากเหมือนพรรคการเมืองทั่วไปที่ให้สัญญาแก่ประชาชนแล้วไม่เคยทำ!!??