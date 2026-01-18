ดุสิตโพล ชี้ ปชน.นำเรื่องนโยบายและทั้งเขต-บัญชีรายชื่อ หนุน "นายกเท้ง" แดง น้ำเงิน ฟ้า ตามมา

สวนดุสิตโพล เผย พรรคส้มนำเรื่องนโยบายต่างๆ เว้นปากท้อง แต่ยังนำทั้งเขต-บัญชีรายชื่อและหนุน "ณัฐพงษ์" นายกฯ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ตามมา
วันนี้ (18ม.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “นโยบายกับพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 69” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,586 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1.ประชาชนคิดว่า “พรรคการเมืองไทย” พรรคใดมีนโยบายโดดเด่น/ได้เปรียบในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
(1.) การเมืองและความมั่นคง
อันดับ 1 ประชาชน 38.14%
อันดับ 2 เพื่อไทย 26.27%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 19.90%
อันดับ 4 เศรษฐกิจใหม่ 8.82%
อันดับ 5 ประชาธิปัตย์ 6.87%
(2.) การศึกษา
อันดับ 1 ประชาชน 43.93%
อันดับ 2 เพื่อไทย 28.86%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 11.74%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 10.15%
อันดับ 5 ไทยก้าวใหม่ 5.32%
(3.) การเกษตร
อันดับ 1 ประชาชน 35.82%
อันดับ 2 เพื่อไทย 30.87%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 21.14%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 7.61%
อันดับ 5 กล้าธรรม 4.56%
(4.) ปากท้อง/ค่าครองชีพ
อันดับ 1 เพื่อไทย 35.63%
อันดับ 2 ประชาชน 33.58%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 19.33%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 7.97%
อันดับ 5 กล้าธรรม 3.49%
(5.) แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
อันดับ 1 ประชาชน 39.89%
อันดับ 2 เพื่อไทย 26.64%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 15.25%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 10.18%
อันดับ 5 เศรษฐกิจใหม่ 8.04%
2.ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใดแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)
อันดับ 1 ประชาชน 34.11%
อันดับ 2 เพื่อไทย 18.37%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 17.13%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 10.25%
อันดับ 5 ไทยสร้างไทย 4.25%
*อื่น ๆ 12.56%
*ยังไม่ตัดสินใจ 3.33%
อื่น ๆ (กล้าธรรม, รวมไทยสร้างชาติ, เศรษฐกิจ, พลวัต, ประชาธิปไตยใหม่ ฯลฯ)
3.ประชาชนจะเลือก สส.เขต สังกัดพรรคใด
อันดับ 1 ประชาชน 33.14%
อันดับ 2 เพื่อไทย 19.49%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 17.63%
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 8.28%
อันดับ 5 เศรษฐกิจ 3.09%
*อื่น ๆ 14.97%
*ยังไม่ตัดสินใจ 3.40%
อื่น ๆ (กล้าธรรม, รวมไทยสร้างชาติ, ประชาธิปไตยใหม่, พลวัต, พลังประชารัฐ, ไทยสร้างไทย ฯลฯ)
4. ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป อันดับ 1 ณัฐพงษ์ (ปชน.) 34.34%
อันดับ 2 ยศชนัน (พท.) 19.91%
อันดับ 3 อนุทิน (ภท.) 16.13%
อันดับ 4 อภิสิทธิ์ (ปชป.) 10.36%
อันดับ 5 พลเอก รังษี (ศก.) 4.45%
*อื่น ๆ 9.08%
*ยังไม่ตัดสินใจ 5.73%