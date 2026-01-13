"เชน" นำพท.ถกสภาหอการค้า ย้ำเพิ่มเครื่องยนต์ศก.ใหม่ สานต่อออกกม.ให้ทุกคนเดินหน้าต่อได้

"ยศชนัน" ยกทีมเพื่อไทย ถกสภาหอการค้า ย้ำต้อง เพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ พร้อมสานต่อออกกฏหมายให้ทุกคนเดินหน้าต่อได้
วันนี้ (13 ม.ค. 69) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยทีมเศรษฐกิจของพรรค หารือร่วมกันกับนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยภายหลังการหารือ นายพจน์ กล่าวว่า เป็นแผนการที่ดี ที่จะมีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของสังคมไทยเราได้ให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นให้สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในอนาคตและได้แสดงจุดยืน ทั้งวาระแห่งชาติที่เป็นปัญหา ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเราจะเป็นเวทีที่เปิดให้พรรคการเมืองเข้ามานำเสนอเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกของเรา
นายยศชนัน เปิดเผยว่า วันนี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดิม ที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่า และการเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งรับหลักการร่วมกัน และพร้อมดำเนินการต่อ สิ่งสำคัญที่สุด ณ ปัจจุบันคือการทำงานร่วมกัน การบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน การเปิดใจรับฟังในเรื่องการออกกฏหมาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินหน้าไปได้
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า เรื่องการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างเต็มรูปแบบมีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ และแก้กฎระเบียบ เรื่องรัฐบาลดิจิทัลเป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อบูรณาการข้อมูลทั้งหมด แต่ขณะเดียวกันการที่เราจะปรับกฎระเบียบให้สามารถง่ายต่อการทำธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีการมีธุรกิจธงนำ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งจะเริ่มต้นก่อน และขณะเดียวกันสามารถทำเรื่องเกี่ยวกับแก้กฎหมายได้ และปัจจุบันทุกคนรับหลักการร่วมกัน เราเห็นถึงปัญหาเร่งด่วน และแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเรารับหลักการทั้งหมด