พท.ถกอธิการบดีทั่วไทย ชงใช้วิจัยนำศก.ปั้นคนป้อนอุตสาหกรรมใหม่ ทปอ.แนะแก้ Missing Link รื้อ 1 อำเภอ 1 ทุน

“ยศชนัน ” ยกทีมเพื่อไทย หารือ อธิการบดีทั่วประเทศ เสนอใช้วิจัยนำเศรษฐกิจ ปั้นคนป้อนอุตสาหกรรมใหม่ ด้าน “ทปอ.” เสนอเร่งแก้ Missing Link การศึกษา พร้อมหนุนสานต่อตำนาน "1 อำเภอ 1 ทุน" ชม ”อ.เชน“ วางยุทธศาสตร์นโยบายแบบเห็นภาพระยะยาว
วันนี้ (15ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยนำคณะผู้บริหารและแกนนำพรรค พบและหารือกับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ นำโดย นาย วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน ทปอ. และคณะ เพื่อหารือนโยบายด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้นโยบายของพรรคเพื่อไทยในด้านการศึกษา และการวิจัย ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศอย่างตรงจุด โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
นายยศชนัน ได้กล่าวถึงภาพรวมและทิศทางของประเทศ ในที่ประชุมว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ (Perfect Storms) ที่โหมกระหน่ำพร้อมกัน ทั้งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี (Tech Disruption) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีความได้เปรียบตรงที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ไม่ยากนัก เนื่องจากภาระผูกพันจากการลงทุนเดิมยังไม่สูงจนถอนตัวลำบาก (Low Sunk Cost) นำเสนอแนวทางสำคัญ 2 ได้แก่
1. การยกระดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดิม (Upgrade Existing Engine) - มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ เจาะกลุ่มเป้าหมายในคลัสเตอร์ท่องเที่ยว (Tourism) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และระบบขนส่ง โดยเฉพาะนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และระบบ Feeder เชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อนกับสายรถเมล์ รวมถึงการผลักดันนโยบายสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน
2. การสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) - เน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier R&D Infrastructure) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech Transfer) เป้าหมายคือการยกระดับไปสู่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
นายยศชนัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า การผลิตรถยนต์ 1 คัน ไม่ได้ต้องการเพียงวิศวกรเครื่องกล แต่ยังต้องอาศัยดีไซเนอร์ ช่างทำเบาะ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในยุคใหม่ต้องการทักษะแรงงานที่หลากหลาย
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ตนไม่เคยเปลี่ยน Mindset เรื่องที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมี "อธิปไตยทางทรัพย์สินทางปัญญา" และขอให้ภาคการศึกษาเลิกความคิดที่ว่าจะต้องคอยหมุนตามการเมือง แต่ต้องกล้าที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อยกระดับประเทศ โดยเปรียบเทียบสไตล์การทำงานของตนว่า แม้บุคลิกภายนอกจะดูสุภาพ แต่เนื้อแท้คือความมุ่งมั่นแบบ "กัดไม่ปล่อย" เพราะหากไม่สามารถ Break through ปัญหาโครงสร้างเดิมๆ ได้ ประเทศก็ไปข้างหน้าไม่ได้ พร้อมทิ้งท้ายด้วยความเชื่อมั่นว่าการนำตรรกะทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องการเมืองจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีต้นทุนที่ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำของโลกในอนาคตได้อย่างแท้จริง
ในช่วงท้าย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กล่าวชื่นชมนโยบายในอดีตอย่าง "1 อำเภอ 1 ทุน" (ODOS) ของพรรคเพื่อไทย ที่นำรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลมามอบโอกาสให้เด็กจากทุกอำเภอได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.ยศชนัน ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติ ซึ่งเข้ามาเติมเต็มจุดอ่อนของไทยที่มักขาดการวางแผนระยะยาวด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทำให้มองเห็นทิศทางที่ชัดเจนว่าประเทศจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร
สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนอธิการบดีจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ ที่เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (รองประธาน ทปอ.), ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานคณะกรรมการระบบ TCAS), ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา, ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ทปอ. เข้าร่วมหารือเพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และทิศทางการอุดมศึกษาของประเทศต่อไป