ประชาชาติ ชูแผนพัฒนาศก. 3 จชต. ยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ฟื้นฐานราก–ตั้งเขตอุตสาหกรรม–เชื่อมศก.นานาชาติ

“ประชาชาติ ”เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ชูยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ฟื้นฐานราก–ตั้งเขตอุตสาหกรรม–เชื่อมเศรษฐกิจนานาชาติ ดันท่าเรือระนอง ขยายสนามบินปัตตานี–เบตง ปลดล็อกโลจิสติกส์ หนุนการค้า อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว โตยั่งยืนทั้งพื้นที่
วันนี้ (15 ม.ค. 2569) นายรุ่งเรือง พิทยศิริ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ เปิดเผยว่า พรรคประชาชาติมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาความไม่สงบและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จำเป็นต้องมีแผนพัฒนาเฉพาะทาง เพื่อฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายรุ่งเรืองกล่าวว่าพรรคจะเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฐานราก ภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ระดับที่ 1 ฐานราก ฟื้นฟู “กองทุนหมู่บ้านสันติภาพ” ให้เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนในครัวเรือน ลักษณะคล้ายกองทุนหมู่บ้านในอดีต แต่เน้นเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยเป้าหมายไม่ใช่เพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่เพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน พร้อมกันนี้ ยังมีแผนยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรมฮาลาลสู่สากล ครอบคลุมทั้งอาหารและยารักษาโรค เพื่อขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลาง
ระดับที่ 2 ภูมิภาค จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตอุตสาหกรรมแบบ Duty-Free เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Superchip และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์–เซมิคอนดักเตอร์ ตั้งเป้าให้ GDP ของพื้นที่เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี โดยเชื่อมโยงการผลิตกับเขตอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาค
ระดับที่ 3 นานาชาติ พัฒนาท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน หรือขยายศักยภาพ ท่าเรือระนอง เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางการค้ากับอินเดีย ควบคู่กับการยกระดับ สนามบินปัตตานี และ สนามบินเบตง เพื่อแก้ปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์
“หากสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างตรงจุด จะช่วยรองรับทั้งภาคการค้าและอุตสาหกรรม รวมถึงต่อยอดด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”นายรุ่งเรือง กล่าว