กสม.แถลงประณามเหตุลอบวางระเบิด-วางเพลิงปั๊มน้ำมัน 11 จุด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง

กสม.ออกแถลงการณ์ประณามการลอบวางระเบิดและวางเพลิงปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง คุกคามสิทธิและความปลอดภัย ซ้ำเติมความทุกข์ยาก บั่นทอนความสงบ และการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
วันนี้ (13 ม.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ ประณามการลอบวางระเบิดและวางเพลิงปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 01.00 น. ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ พร้อมกันในหลายพื้นที่ ว่าขอแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งและขอประณามการกระทำอันอุกอาจ ผิดกฎหมาย และไร้มนุษยธรรมที่มุ่งโจมตีพื้นที่สาธารณะ เป้าหมายพลเรือน และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินในกิจการพลังงาน รวมทั้งสร้างผลกระทบต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และการดำเนินชีวิตโดยปกติของประชาชนในวงกว้าง การกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไม่เพียงแต่คุกคามสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลเท่านั้น แต่ยังซ้ำเติมความทุกข์ยาก บั่นทอนความสงบและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ถดถอยลง ทั้งยังเพิ่มความเปราะบางในการสร้างสันติสุขในพื้นที่
กสม.ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น และขอให้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กสม.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธีผ่านกระบวนการเจรจาหารือ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิเสธไม่ยอมรับการก่อเหตุและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมทั้งร่วมสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์ที่ประชาชนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสงบด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของกันและกัน