"อภิสิทธิ์" ชูนโยบายแก้ฝุ่น PM 2.5 เน้นกฎหมายอากาศสะอาด-จูงใจคนเมืองใช้ขนส่งสาธารณะ

"อภิสิทธิ์" นำทีมลงพบปะชาว กทม.ที่สวนลุมพินี ชูนโยบายแก้ฝุ่น PM 2.5 ที่ำลังกลับมาวิกฤติ เน้นกฎหมายอากาศสะอาด-จูงใจคนเมืองใช้ขนส่งสาธารณะ ดันโมเดล "โครงข่ายขนส่งราคาประหยัด"
วันนี้(14 ม.ค.69) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ และ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำพรรคได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ สวนลุมพินี พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์การยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง โดยเฉพาะการเร่งจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กลับมาวิกฤตอีกครั้ง โดยเน้นย้ำการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่าน "กฎหมาย-แรงจูงใจ-ความร่วมมือระหว่างประเทศ" ด้วยการวางรากฐานด้วยกฎหมาย 3 ฉบับ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าว่า หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือการผลักดันกฎหมายหลัก 3 ฉบับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด เพื่อสิทธิพื้นฐานในการหายใจของประชาชน กฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดขยะและมลพิษจากต้นทาง และ กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
พรรคประชาธิปัตย์เสนอโมเดล "โครงข่ายขนส่งราคาประหยัด" โดยการเชื่อมโยงรถไฟฟ้าและรถเมล์เข้าด้วยกัน กำหนดค่าโดยสารระหว่าง 5 - 30 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเมืองหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ต้องปรับห่วงโซ่อุปทานเกษตร หยุดการเผาอย่างสร้างสรรค์ ในภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม โดยเสนอให้ใช้มาตรการเชิงบวกควบคู่ไปกับบทลงโทษ โดยการเข้าไปดูแลใน "ห่วงโซ่อุปทาน" (Supply Chain) สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทนการเผา สร้างกลไกไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการกระบวนการผลิตที่ก่อมลพิษ
นายอภิสิทธิ์ เน้นย้ำว่าปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนไม่สามารถแก้ได้เพียงลำพัง โดยเสนอให้ใช้โอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ผลักดันเรื่องอากาศสะอาดให้เป็น "วาระเร่งด่วนระดับภูมิภาค" เพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อน (Hotspots) อย่างเป็นรูปธรรม