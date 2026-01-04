สสส.ชูโมเดล “ร่วมทุน” ขยายสุขภาวะทั่วประเทศ ลดตายก่อนวัย–ลด NCDs เตรียมผนึก อบจ.เพิ่มอายุคาดเฉลี่ยคนไทย

สสส.เผยโมเดล “การร่วมทุน” จับมือ อบจ. 16 แห่ง ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เกิดโครงการเกือบพัน ชี้ชายตายสูงกว่าหญิงจากโรคหัวใจขาดเลือด 4.1 เท่า อุบัติเหตุ 3.4 เท่า เดินหน้าขยายผลระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งเป้าลดตายก่อนวัยอันควร
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เปิดเผยในการประชุมวิชาการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพลังขับเคลื่อนสู่บริการสาธารณะที่ดีและมีคุณธรรม”ว่า อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ลำดับที่ 78 ของโลก โดยเพศชายวัยทำงานมีอายุคาดเฉลี่ยน้อยกว่าเพศหญิงถึง 9 ปี สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น อุบัติเหตุทางถนน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
ข้อมูลการตายปี 2566 จากเว็บไซต์ www.hiso.or.th ซึ่ง สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพศชายเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าเพศหญิง 4.1 เท่า อุบัติเหตุจราจร 3.4 เท่า และโรคหลอดเลือดสมอง 2.6 เท่า สสส.จึงเร่งสานพลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้า ผ่านรูปแบบ “การร่วมทุน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการตายก่อนวัยอันควร
นพ.พงศ์เทพ ระบุว่า การร่วมทุนกับ อบจ. ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี อบจ.ร่วมแล้ว 16 แห่ง อาทิ แพร่ ขอนแก่น นครสวรรค์ และสงขลา พัฒนากลไกพี่เลี้ยง 280 คน เกิดโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 998 โครงการ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 22,942 คน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น โภชนาการที่ถูกต้อง ออกกำลังกาย ลดแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงเสริมภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ช่วยลด NCDs และการตายก่อนวัยอันควรอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า กลไกการร่วมสมทบทุนคือการผนึกทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์สุขภาพที่เข้มแข็ง โดย อบจ.ต้องสมทบงบไม่น้อยกว่า 30% ของงบที่ สสส.สนับสนุน และตั้งงบสมทบในงบกลางตามหลักเกณฑ์ วงเงินร่วมทุนสูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท (ตามขนาดพื้นที่) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ เช่น NCDs สุขภาวะผู้สูงอายุ อุบัติเหตุทางถนน แอลกอฮอล์ และบุหรี่
การร่วมทุนไม่ใช่แค่งบประมาณ แต่คือการสร้าง Ownership ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมจัดการสุขภาวะอย่างยั่งยืน อบจ.ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สร้างสรรค์โอกาส”