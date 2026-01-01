รัฐบาลเตือนกินหมูดิบ เสี่ยงโรคไข้หูดับถึงตาย โคราชเสียชีวิตแล้ว 13 ราย ป่วยสะสม 93 ราย

รัฐบาลเตือนประชาชนช่วงปีใหม่นี้ หลีกเลี่ยงการกินหมูสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ เผยโคราชพบผู้ป่วยสะสม 93 ราย เสียชีวิต 13 ราย
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรึ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะสังสรรค์อยู่กับครอบครัวและเพื่อน ๆ รัฐบาลห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการกินอาหารในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะการทำอาหารกินเองในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ๆ หากนำเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้าน หรือซื้อหมูสด แล้วนำมากินดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ หลู้ หมูดิบ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการใส่เลือดหมูดิบผสม หรือการกินอาหารประเภทปิ้งย่างที่ยังไม่สุกดี ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับหรือโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า โรคไข้หูดับ (ไข้หมูดิบ) เกิดจากการกินเนื้อหมู เครื่องใน เลือด และผลิตภัณฑ์จากหมูแบบดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ปนเปื้อนอยู่ และยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสกับหมู ผ่านทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกาย หรือเยื่อบุตา หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน ท้องเสีย คอแข็ง สูญเสียการได้ยิน ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบจังหวัดนครราชสีมา ติดอันดับ 1 ผู้ป่วยโรคไข้หูดับ โดยทั้งปีมีผู้ป่วยสะสมแล้ว 93 ราย เสียชีวิต 13 ราย ซึ่งปัจจุบัน มีประชาชนบริโภคหมูดิบ หรือหมูที่สุกๆ ดิบๆ แล้วป่วยและตายจากโรคไข้หมูดิบ หรือไข้หูดับ และยังมีอาหารอื่นๆ ที่บริโภคแล้วมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ได้แก่ ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ แหนมหมูดิบ เป็นต้น ซึ่งผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบๆ ที่มีเชื้อก็เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หมูดิบได้เช่นกัน
รัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 สามารถป้องกันได้โดย
1. ไม่รับประทานเนื้อหมู เลือด เครื่องในดิบ หรือสุกๆดิบๆ
2. แยกการใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด สำหรับหั่นเนื้อหมูดิบและผัก
3. เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐาน
4. หากรับประทานหมูกระทะ ให้แยกใช้ตะเกียบสำหรับคีบเนื้อหมูดิบ และตะเกียบสำหรับคีบอาหารสุก
5. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู หลังเสร็จกิจกรรม ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที