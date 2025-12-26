ฝ่ายกม.สมช. เคาะ 3 กรอบเยียวยา ผู้รับผลกระทบชายแดนไทย - กัมพูชา "เสียชีวิต" จนท.รัฐ 10 ล. ปชช. 8 ล. "บาดเจ็บเล็กน้อย"รายละ 5 หมื่น

ฝ่ายกฎหมาย สมช.-กองทุนของ สปน. เคาะ 3 หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา นิยาม "เสียชีวิต -ทุพพลภาพ” จ่อชงของบกลาง ตั้งกรอบเงินเยียวยา กรณี เสียชีวิตและทุพพลภาพ จนท.รัฐ 10 ล้าน ปชช. 8 ล้าน บาดเจ็บสาหัส จนท.รัฐ 1 ล้าน ปชช. 8 แสน กรณีบาดเจ็บมาก จนท.รัฐ 5 แสน ปชช. 4 แสน กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย "กองทุนเยียวยา "สปน." ช่วยเหลือรายละ 5 หมื่น
วันนี้ (26 ธ.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2568 มี นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
ได้พิจารณา หลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
เห็นชอบ แก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
(1) เห็นชอบกำหนดนิยามคำว่า “เสียชีวิต” หมายถึง การตายที่เป็นผลโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
"กรณีประชาชน ให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) วินิจฉัย โดยให้นำรายงานผลการชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนมาประกอบการพิจารณาด้วย"
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการเสียชีวิตที่เกิดจากการกระทำของผู้เสียชีวิตเอง หรือกรณีฝ่าฝืนประกาศคำสั่งของทางราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายอำเภอในเขตท้องที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
"กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของหน่วยงานต้นสังกัด"
(2) เห็นชอบกำหนดนิยามคำว่า “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสีย อวัยวะสำคัญหรือสมรรถภาพทางกาย ประการใดประการหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
"กรณีประชาชน ให้ ก.ช.ภ.จ. วินิจฉัยให้นำรายงานการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน และต้องมีหนังสือรับรองทางการแพทย์วินิจฉัยว่าทุพพลภาพมาประกอบการพิจารณาด้วย"
"กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของหน่วยงานต้นสังกัด และต้องมีหนังสือรับรองทางการแพทย์วินิจฉัยว่าทุพพลภาพ"
(3) เห็นชอบกรอบอัตราเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา (แหล่งของเงิน : งบกลาง)
- กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ จนท.รัฐ 10,000,000 บ. ปชช. 8,000,000 บาท
- กรณีบาดเจ็บสาหัส จนท.รัฐ 1,000,000 บ. ปชช. 800,000 บาท
- กรณีบาดเจ็บมาก จนท.รัฐ 500,000 บาท ปชช. 400,000 บาท
- กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย (แหล่งของเงิน : กองทุนของ สปน.) ช่วยเหลือรายละ 50,000 บาท