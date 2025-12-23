ทสท.เปิดตัว "สุรเดช"' นั่งแท่นแม่ทัพเศรษฐกิจ ชูธงแก้ปากท้องด้วยแนวคิดใหม่ ไม่ต้องพึ่งแต่งบรัฐ

"สุดารัตน์" นำ 'ไทยสร้างไทย' เปิดตัว 'สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย' นั่งแท่นแม่ทัพเศรษฐกิจ ชูธงแก้ปากท้องด้วยแนวคิดใหม่ ไม่ต้องพึ่งแต่งบรัฐ
วันนี้ (23 ธ.ค. 68) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ประกาศเปิดตัว นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เข้าร่วมงานการเมืองอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบหมายภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลนโยบายเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศ โดยครั้งนี้จะได้นำประสบการณ์ และความสำเร็จมาต่อยอดเพื่อ เชื่อมโยงโครงสร้างเศรษฐกิจ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น และส่วนกลางให้ทำงานสอดประสานกัน พร้อมกับ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนโยบายที่เข้าใจปัญหาปากท้องอย่างตรงจุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริง
พรรคไทยสร้างไทยยืนยันการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพตาม Motto พรรค “ไม่โกง มีประสบการณ์ ทำงานสำเร็จ” โดยนายสุรเดชถือเป็นบุคลากรที่หาได้ยาก ด้วยความสามารถที่ผสมผสานอย่างลงตัวทั้งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การเงิน และการบริหารรัฐกิจ อีกทั้งยังมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านนโยบายสาธารณะมายาวนานกว่า 10 ปี จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วย Restart Thailand” สร้างไทยให้ “ยืนหนึ่ง” ปฏิรูประบบราชการ ปราบคอร์รัปชัน ยกเครื่องกฎหมาย พัฒนาคน และฟื้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือ 5 คลื่นยักษ์ที่กำลังถาโถมประเทศ
นายสุรเดช เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมผลักดัน “ขอนแก่นโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนและท้องถิ่น จนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยครั้งนี้ นายสุรเดช จะนำบทเรียนและความสำเร็จดังกล่าวมาต่อยอด เชื่อมโยงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ทำงานสอดประสานกันระหว่าง ภาคเอกชน ท้องถิ่น และส่วนกลาง
หัวใจสำคัญของภารกิจคือการ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาปากท้องอย่างตรงจุด ผ่านนโยบายที่เข้าใจพื้นที่จริง และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชน “จับต้องได้” ควบคู่กับการวางโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในอนาคต
พรรคไทยสร้างไทยเชื่อมั่นว่า การเข้ามาของนายสุรเดช จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์พรรคการเมืองที่ทำงานจริงเพื่อประชาชน มีนโยบายเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานความเข้าใจจากพื้นที่จริง ไม่ใช่เพียงแนวคิดบนกระดาษ และนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างยั่งยืน
สำหรับ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมสร้างขอนแก่นโมเดล และแม่ทัพคนสำคัญด้านเศรษฐกิจคนใหม่ของพรรค พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของไทย ด้วยการใช้โอกาสจากโลกมาสร้างพลังให้เศรษฐกิจประเทศ จากประสบการณ์การทำงานระดับสากล อาทิ การนำทัพธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาด NASDAQ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเป็นผู้ผลักดัน Smart City Model ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ทั้งหมดนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ ทำงานใหญ่สำเร็จมาแล้ว และพร้อมเดินหน้าพาประเทศไทยออกจากวงจรวิกฤต ภายใต้สโลแกนที่ชัดเจนของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า ประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองงานของใคร เราเสียเวลากับการบริหารประเทศที่ล้มเหลว เต็มไปด้วยคอรัปชั่นมามากพอแล้ว ถึงเวลาต้องเปลี่ยน จากการเมืองบ้านใหญ่ การเมืองทุนเทา มาสู่ “การเมืองสุจริต” ด้วยฝีมือคนที่ “ไม่โกง มีประสบการณ์ ทำงานสำเร็จ” ซึ่งบุคลากรของพรรคไทยสร้างไทยมีความพร้อม