“ปวงชนไทย” เปิดตัวพรรค-146 ผู้สมัคร สส. “อาร์ท เอกสิทธิ์” ชูธงแคนดิเดตนายกฯ อาสาแก้ปัญหาให้คนไทย

พรรคปวงชนไทย โดย “อาร์ท เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล” นำทัพแถลงเปิดตัวพรรค พร้อม 146 ว่าที่ผู้สมัคร พร้อมอาสาเป็น “ผู้แก้ปัญหา” ให้คนไทยทั้งประเทศ ประกาศ พร้อมนั่งแคนดิเดตนายกฯ
วันนี้ (22 ธ.ค.) พรรคปวงชนไทย (Thai People’s Party) โดยการนำของ “อาร์ท” เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรค แถลงเปิดพรรคตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมอาสาเข้ามาเป็น “ผู้แก้ปัญหา” ให้กับคนไทยทั้งประเทศ นำคนไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจความมั่นคง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย รวมถึงปัญหาสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศ พร้อมมุ่งมั่นยืนหยัดเป็นพรรคของ “ปวงชนไทย” อย่างแท้จริง ผ่านการทำงานทางการเมืองสุจริตที่ยึดโยงกับชีวิตจริงของประชาชน
“อาร์ท” เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย แถลงข่าวเปิดตัวพรรคปวงชนไทย พร้อมนำทัพ คณะกรรมการบริหารพรรค 146 ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต โดยประกาศความพร้อมทำหน้าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคปวงชนไทย อาสาเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศทุกมิติ มั่นใจ สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ปัญหาความมั่นคงทุกด้าน โดยเฉพาะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบ “ซีโร่ คอร์รัปชัน” ที่ทำให้งบประมาณแผ่นดินหายไปปีละกว่า 3 ล้านล้านบาท จึงต้องปราบปรามทั้งระบบ รวมถึง เรื่องแก๊งสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ ควบคู่ นโยบายหลักของพรรค “สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ” พร้อมกล่าวว่า “วันนี้ประเทศไทยกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไทยและทั่วโลก เศรษฐกิจโลกเปลี่ยน กติกาใหม่เกิดขึ้น เทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ และการแข่งขันรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผลกระทบจึงเกิดกับประชาชน ซึ่งคนที่ต้องแบกรับภาระหนักที่สุดกลับเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก SME คนทำงาน และคนตัวเล็กของประเทศ จากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต้นทุนธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่ไม่แน่นอน หนี้สินที่สะสม โดยเฉพาะช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผ่านมา ประชาชนมีความรู้สึกถูกบั่นทอนหัวใจมากที่สุด เพราะรู้สึกว่าไม่มีใครยืนอยู่เคียงข้างและยังมองไม่เห็นถึงมาตรการที่จะมาช่วยพยุงให้ลุกขึ้นยืนได้”
พรรคปวงชนไทย มองเห็นและเข้าใจความเจ็บปวดเหล่านี้ของประชาชนคนไทยอย่างลึกซึ้ง จึงออกนโยบาย “สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อใช้แก้ปัญหาให้ตรงจุด และทำได้จริง โดยสร้างคน : วางรากฐานให้ประเทศ ด้วยการพัฒนาคน ทำให้ประเทศให้ยั่งยืน ตั้งแต่การศึกษา-การฝึกอาชีพ-ตลาดแรงงาน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ สร้างงาน : ฟื้นเศรษฐกิจจากฐานราก เศรษฐกิจจะฟื้นได้จริงต้องเริ่มจากการทำให้ ธุรกิจอยู่ได้ ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น เป็นธรรมขึ้น และแข่งขันได้เพิ่มรายได้ทำให้ครอบครัวไทยกลับมายืนได้อย่างมั่นคง และสร้างอาชีพ : เปิดทางเลือกให้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ทั้งอาชีพใหม่ อาชีพเสริม อาชีพอิสระ ในภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายเอกสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเก้าอี้ สส. ในการเข้าไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ว่า วันนี้เราเป็นพรรคการเมืองใหม่ก็เสนอตัวให้ประชาชนมาเลือกเรา และนำนโยบายดีๆ มาเผยแพร่และนำความจริงใจมาคุยกัน ซึ่งเรามีความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่เรื่องของตัวเลขอยากให้ประชาชนเป็นคนตอบ โดยนายเอกสิทธิ์ ประกาศ พร้อมนั่งแคนดิเดตนายกฯของพรรคปวงชนไทย โดยอยากให้พรรคซึ่งมีคนดีๆและคนที่ทำงานเป็นได้เข้าสภา ซึ่งต้องขอฝากประชาชนเป็นคนช่วยเชียร์เนื่องจากเราเป็นพรรคใหม่ แต่แน่นอนว่าผู้สมัคร ทุกคนที่มาลงสมัครในนามพรรค คือ คนเก่ง และคนดีแน่นอน ดังนั้น ให้สบายใจได้ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ สส.ที่ดี เพราะผู้บริหารพรรคมีประสบการณ์ ถ้าอยากได้พรรคการเมืองที่ทำงานเก่งทำงานได้ ก็ขอฝากเลือกพรรค “เราไม่ต้องขึ้นป้าย ทำทันที ทำเป็น ไม่ต้องขึ้น เพราะมันทำ มาตลอดชีวิตแล้ว วันนี้ขอพี่น้องประชาชน สบายใจได้ว่ามาถูกทาง จะเลือกพรรคที่ไปทำงาน พร้อมย้ำเราทำเป็นเราทำได้ และเคยทำมาแล้วทั้งสิ้น”
ส่วนมีความกังวลใจหรือไม่ถึงการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นพื้นที่ธงของพรรค แต่ก็ยังมีบ้านใหญ่สมุทรปราการของพรรคเพื่อไทยอยู่นั้น นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนสมุทรปราการ ไม่กังวลเรื่องนี้เลย ไม่เคยกังวลเรื่องบ้านใหญ่บ้านเล็ก ตนกังวลแค่ว่าประชาชนจะเดือดร้อนหรือไม่ เพราะวันนี้พรรคเราไม่มีระบบเรื่องหัวคะแนน เราใช้ประชาชนเป็นเป็นกระบอกเสียง ให้มาช่วยเสนอแนะและช่วยเชียร์ ตนมั่นใจว่า จังหวัดสมุทรปราการทุกคนรู้จักครอบครัวของตน โดยที่ผ่านมา ตนได้สร้างงาน ให้กับคนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นแสนตำแหน่ง ดังนั้น ในส่วนของฐานเสียงจังหวัดสมุทรปราการ ตนค่อนข้างมั่นใจ และไม่กังวลบ้านเล็กบ้านใหญ่ เพราะจริงๆ แล้วอำนาจ อยู่ที่ประชาชน ส่วนจำนวนผู้สมัคร สส. ของพรรค ในวันนี้ที่ส่งลงเลือกตั้ง มีทั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ และ แบบแบ่งเขต รวม 146 คน
เมื่อถามถึงแนวทางในการแก้ไข ปัญหาสแกมเมอร์ ที่มีการพัฒนาและยกระดับเพื่อมาหลอกลวงประชาชนในส่วนของพรรคการเมืองเองจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไข นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า เราต้องกลับมาที่การสร้างคนให้มีความรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนไทยเข้าใจว่า สแกมเมอร์มีมากมายอย่าหลงเชื่อ วันนี้ตนมองว่าประชาชนบางคนยังไม่รู้และมีการถูกหลอกเป็นประจำ เพราะคนไทยเป็นคนฉลาดแต่เชื่อคนง่าย ถึงโดนหลอก จึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่านการกระจายข่าว และสแกมเมอร์มีวิธีการใดบ้าง ป้องกันตรงนี้ก่อน เพราะสแกมเมอร์ มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมาโดยตลอด ดังนั้น เราจะต้องรู้เท่าทัน สร้างคนให้ฉลาดเท่าทัน ต้องรู้ว่าอะไรที่เชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ วันนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐยังไม่เพียงพอ หัวหน้าพรรคปวงชนไทย กล่าว
ทั้งนี้ “อาร์ท เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล” มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในภาคธุรกิจ ภาคแรงงาน ที่ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะบทบาทในฐานะประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นสมัยที่ 2 ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทำหน้าที่ดูแลความสมดุล สร้างความเข้าใจ ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง คุ้มครองศักดิ์ศรีของประชาชนผู้ใช้แรงงาน ทั้งยังสามารถสร้างงานให้แรงงานหลายแสนตำแหน่ง และยังเคยได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งอาเซียน (ACE) ในปี 2562
ด้านธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค กรุ๊ป เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ “อาร์ท เอกสิทธิ์” ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท จีเคแลนด์ จำกัด และ บริษัท จีเค พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
ด้านการเมือง เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ต่อเนื่อง 2 สมัย ระหว่างปี 2562-2564 และปี 2564-2566 มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการปราบปรามมิจฉาชีพข้ามชาติ แก๊งสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้ร่วมเดินทางกับ ผบ.ตร.ไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อประสานความร่วมมือและผลักดันการลงนามเอ็มโอยูระหว่างสองประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ที่สำคัญ “อาร์ท เอกสิทธิ์” ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวงการกีฬาไทย เป็น อุปนายกสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และเคยเป็นประธานบริหารสโมสรป้อมปราการ สมุทรปราการ เอฟซี ตอกย้ำประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่า “เคยทำสำเร็จ และทำได้จริง” มาแล้ว