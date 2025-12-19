‘ธรรมนัส’ เยือนเชียงราย เร่งขับเคลื่อนอ่างเก็บน้ำแม่คำ–แม่สแลบ เสริมความมั่นคงน้ำระยะยาว

รองนายกฯ ธรรมนัส ลงพื้นที่เชียงราย รับฟังปัญหาและผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลฯ ชงอ่างเก็บน้ำแม่คำ–แม่สแลบ เพิ่มน้ำต้นทุน อุปโภคบริโภค–เกษตร ลดแล้ง-น้ำท่วม
วันนี้ (19 ธันวาคม 2568) ที่จังหวัดเชียงราย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้บริหารกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม อาทิ นายวรพจน์ เพชรนรชาติ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 และนายชาคริต ไทยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โอกาสนี้ กรมชลประทานได้นำเสนอ VTR โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สแลบ ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านแม่คำใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความจุอ่างเก็บน้ำ 51.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 79,000 ไร่ สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝน 67,000 ไร่ และฤดูแล้ง 48,900 ไร่
ขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สแลบ ตั้งอยู่ในตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความจุอ่างเก็บน้ำ 20.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 57,000 ไร่ สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝน 45,500 ไร่ และฤดูแล้ง 33,200 ไร่
ทั้งสองโครงการอยู่ในแผนดำเนินงานก่อสร้างระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2571–2574) หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่สำคัญ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมความมั่นคงด้านน้ำ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายในระยะยาว