ชป.เคียงข้างพี่น้องชาวใต้ ระดมทัพเครื่องจักร-เจ้าหน้าที่ เร่งเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มกำลัง

นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ในภาคใต้เริ่มลดลง โดยมุ่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชน พร้อมผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวใต้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุด โดยขณะนี้ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ อาทิ
จังหวัดสงขลา
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 2 เครื่อง บริเวณบ้านรับแพรก หมู่ 2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
จังหวัดนราธิวาส
บริเวณท่อระบายน้ำปลายคลองลาน (เรือนแพ) หมู่ 3 บ้านใหญ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่เสียหายหลังน้ำลด โดยเร่งทำความสะอาด เก็บขยะ และเคลียร์พื้นที่สาธารณะให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อช่วยดำเนินการติดตั้งและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด พร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ แม้น้ำจะลดลงแล้วก็ตาม เนื่องจากหลายครัวเรือนยังไม่สามารถปรุงอาหารเองได้และบ้านเรือนเสียหายหนัก ตลอดจนให้สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านโครงสร้างทางการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม และระบบน้ำในแปลงนา เพื่อจัดทำ “โมเดลฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังอุทกภัย” ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การปรับปรุงพื้นที่ การฟื้นฟูคันคูน้ำ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ไปจนถึงแนวทางลดความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำในอนาคต
กรมชลประทานยืนยันยืนเคียงข้างพี่น้องชาวใต้ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ