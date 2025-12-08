มท. เวียน 2 แนวทางให้ อบต.กว่าพันแห่ง ใน 7 จว.ชายแดน กพช. ถือปฏิบัติ "ช่วงสุญญากาศ" ก่อน/หลังเลือกตั้ง ปีหน้าใน 45 วัน

มหาดไทย ออก 2 แนวทาง ให้ อบต. พื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ใน 7 จังหวัด เกือบพันแห่ง ถือปฏิบัติ เฉพาะ "ช่วงสุญญากาศ" ก่อนการเลือกตั้ง ปีหน้า 45 วัน ระบุ อำนาจ "ปลัดฯ อบต." สูงสุด ทั้ง รักษาราชการแทนฯ-ผู้แทนฯ "นายกฯ อบต." จนกว่า ผู้บริหาร อบต.ชุดใหม่ จะมีการแถลงนโยบาย ซึ่งการรักษาราชการแทน ย่อมมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
วันนี้ (8 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี และตราด พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมกว่า 750 แห่ง
ให้กับปลัด อบต.ในฐานะปฏิบัติหน้าที่และรักษาราชการแทน "นายกฯอบต." ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ถือปฏิบัติ จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ประกอบกับสมาชิกสภา อบต. และนายกฯ อบต. ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่ 27 พ.ย. และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คือภายใน วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569
"ก่อน สมาชิก อบต.ชุดใหม่ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ภายหลังช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2569"
โดยในช่วง ระยะเวลาดังกล่าวปลัดฯ อบต.จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ เท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
โดย 2 แนวทาง ดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ช่วงตั้งแต่วันครบวาระการดํารงตําแหน่ง ถึง วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ปลัดฯอบต. รักษาการนายกฯ
ซึ่งหากพิจารณาคําว่า “เท่าที่จําเป็น” นั้นต้องเป็นกรณีที่ การดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของ อบต. ในช่วงเวลานั้นจําเป็นต้องดําเนินการ หากไม่ดําเนินการอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อบต. และเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อีกทั้งไม่ใช่การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหม่ และต้องไม่ใช่การอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมที่ปกติไม่ได้ดําเนินการในช่วงดังกล่าว ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดให้ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ อบต. ก็เพื่อไม่ให้การบริหารงานสะดุดหยุดลง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
และไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เมื่อพิจารณาสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา ที่อาจทวีความรุนแรงขยายวงกว้าง
และมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนหากปล่อยเนิ่นช้า จะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เมื่อพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีนายกฯ การช่วยเหลือประชาชนจึงถือเป็นความจําเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่
โดยสามารถเตรียมการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ อพยพประชาชน หรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ หรือบริการสาธารณะ
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ อบต.จึงมีหน้าที่และอํานาจในการดําเนินการช่วยเหลือ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้ ที่ อบต.ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนจนหมดสิ้นความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
2. ช่วงหลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ถึง วันที่นายกฯแถลงนโยบาย ต่อสภาฯ อบต. และกรณี ยังไม่ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ อบต. ยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
"ปลัดฯ อบต." จะทําหน้าที่ในฐานะรักษาราชการแทนฯ จนกว่าจะมีการแถลงนโยบาย ซึ่งการรักษาราชการแทน ย่อมมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้ซึ่งตนแทน หากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา".