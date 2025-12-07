“อาร์ท เอกสิทธิ์” ประกาศประเทศไทยต้อง “ซีโร่ คอร์รัปชั่น” เล็งดึงงบกว่า 1.2 ล้านล้านกลับเข้าระบบ

“อาร์ท เอกสิทธิ์” ประกาศ ประเทศไทยต้อง “ซีโร่ คอร์รัปชั่น” ชี้ ปมทุจริตทำชาติไม่พัฒนา เล็ง ดึงงบกว่า 1.2 ล้านล้านกลับเข้าระบบ มั่นใจใช้เทคโนโลยีช่วยป้องกันได้
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย กล่าวว่า วันนี้ปัญหาสำคัญของประเทศที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของไทย ซึ่งงบประมาณของประเทศปีละกว่า 3 ล้านล้านบาท ทุกคนทราบดีว่าการคอร์รัปชันในประเทศเยอะมาก ตีไว้ที่ขั้นต่ำ10% จากงบประมาณต่อปี เงินหายไปจากระบบกว่า 3 แสนล้านต่อปี ซึ่งเมื่อนับเวลา 4 ปีของรัฐบาลเท่ากับเงินงบประมาณที่หายไปกว่า 1.2 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนมหาศาล นี่ถือเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากที่กัดกร่อนประเทศมายาวนาน จะดีแค่ไหน ถ้าเราป้องกันได้และสามารถนำเงินส่วนนี้กลับเข้ามาในระบบเพื่อนำไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชน
พรรคปวงชนไทย มั่นใจเรามีระบบและแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็น “ซีโร่ คอร์รัปชัน” ได้โดยใช้วิธีป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลเข้าสู่วงจรทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเข้ามาแก้ไข โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เงินงบประมาณแผ่นดินรั่วไหลออกจากระบบ ไหลออกนอกประเทศไป สามารถป้องกันได้และนำเงินมาดูแลประชาชนได้ พรรคปวงชนไทยมีข้อมูล พร้อมที่จะเข้ามาทำงานแก้ปัญหาดังกล่าว
“พรรคปวงชนไทย ตั้งเป้าแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์ เพื่อนำเงินส่วนนี้กลับเข้ามาในระบบ เชื่อว่าจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้” นายเอกสิทธิ์ ย้ำ