นิด้าโพลชี้ 3 ปีครึ่งชัชชาติ "ค่อนข้างพอใจ" เด่นเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้อยเรื่องแก้ปากท้อง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เผย 3 ปีครึ่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ 46.55% ค่อนข้างพอใจ เด่นเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดระเบียบทางเท้า แก้ไขมลพิษ แต่ด้อยค่าครองชีพ-ปากท้อง ปัญหาทุจริต และปัญหาจราจร-รถติด
วันนี้ (7 ธ.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง “3 ปีครึ่ง ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 3 ปีครึ่ง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 3 ปีครึ่ง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่าง ร้อยละ 38.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 37.20 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
2. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่ แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.70 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 36.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
3. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่าง ร้อยละ 40.80 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 32.60 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 0.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
4. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่าง ร้อยละ 40.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 32.20 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
5. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่าง ร้อยละ 39.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 32.15 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 6.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.45 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
6. การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่าง ร้อยละ 37.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 28.55 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 11.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 6.10 ระบุว่า ไม่ดีเลย
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 39.50 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 28.00 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 6.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย
8. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่าง ร้อยละ 40.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.90 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 21.65 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.45 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
9. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 40.25 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.80 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
10. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่าง ร้อยละ 40.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.80 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.15 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 15.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย
11. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่าง ร้อยละ 38.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 22.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 20.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.00 ระบุว่า ไม่ดีเลย
12. การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่าง ร้อยละ 40.25 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.60 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 16.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และร้อยละ 5.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย
13. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่าง ร้อยละ 38.80 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.65 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 20.35 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 11.00 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 6.20 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
14. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่าง ร้อยละ 41.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 26.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 11.25 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
15. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่าง ร้อยละ 37.50 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 16.60 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 8.50 ระบุว่า ไม่ดีเลย
16. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 25.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.50 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 22.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 16.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 12.25 ระบุว่า ดีมาก
17. การแก้ไขปัญหาปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่าง ร้อยละ 33.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 28.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 9.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.40 ระบุว่า ดีมาก
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 3 ปีครึ่ง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.55 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 31.85 ระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 14.70 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 6.70 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 0.20 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ